Ana Lago vs Antonieta Gaxiola ¡llegaron hasta los golpes! ¿por Daniel Corral?

Ana Lago la exgimnasta olímpica y participante de Exatlón México, ha revelado detalles impactantes sobre un altercado físico que tuvo con Antonieta Gaxiola, esposa del también gimnasta Daniel Corral. En una reciente entrevista con el comediante Franco Escamilla, Lago describió cómo una rivalidad surgida durante el reality show escaló a un nivel violento en la vida real.

La controversia entre ambas atletas se hizo pública en 2019, cuando Lago denunció a Gaxiola por agresión física a través de sus redes sociales. Sin embargo, fue en la entrevista con Escamilla donde Lago proporcionó una narrativa detallada del incidente.

Antonieta Gaxiola y Ana Lago ¿qué sucedió entre las dos atletas?

Según Lago, el altercado ocurrió en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). Gaxiola, al encontrar a Lago, la confrontó acusándola de interferir en su relación con Corral. Lago rechazó estas acusaciones, afirmando que no había tenido ningún contacto con Corral desde que ambos participaron en Exatlón México.

“Yo le dije ‘con él no he hablado desde que salimos y no me interesa tener una relación con él porque no quiero este tipo de problemas. Tu problema es que piensas que todos estamos muy pendientes de tu vida cuando la verdad es que no’”, relató Lago.

La situación se intensificó rápidamente cuando Gaxiola, según Lago, la golpeó en la cara. “Me dio un golpe directo en la cara que comenzó a sangrar”, afirmó la gimnasta. A pesar de los intentos de Gaxiola por retirarse, Lago la siguió y ambas se vieron involucradas en una pelea física.

Ana Lago quiso denunciar a la ciclista pero el CNAR la vetó y se negó a proporcionarle las pruebas necesarias para presentar una denuncia formal

La atleta olímpica expresó su frustración por la falta de apoyo institucional. A pesar de querer presentar una denuncia formal, Lago se vio obligada a posponer sus planes debido a su preparación para una competencia importante y a la negativa del CNAR de proporcionarle las grabaciones de seguridad que podrían servir como evidencia.

“Yo por redes los quemé y pues desde entonces el CENART me vetó completamente porque aparte habían dicho que había sido una riña deportiva y yo dije que eso no fue una riña, sino una agresión física hacia mí", afirmó Lago.

La versión de los hechos presentada por Ana Lago aún no ha sido confirmada ni desmentida por Daniel Corral o Antonieta

Ana Lago y Antonieta Gaxiola: La disputa entre ambas atletas se originó durante su participación en Exatlón México

La primera temporada de Exatlón México, en 2017, cautivó a millones de espectadores con su formato innovador y la destreza de atletas de alto rendimiento compitiendo en disciplinas fuera de su especialidad. Entre los participantes más recordados se encuentran figuras como Macky González, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Romel Pacheco, Pascal Nadaud, Zoraida Gómez, Jorge “El Travieso” Arce, y por supuesto, los protagonistas de esta historia: Daniel Corral y las gimnastas Ana Lago y Antonieta Gaxiola.

Justamente, fue en este escenario donde comenzó a gestarse una rivalidad que trascendería la pantalla chica y marcaría un antes y un después en la relación entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola. Ambas atletas, con personalidades fuertes y una competitividad innata, se encontraron en equipos contrarios, lo que inevitablemente generó fricciones.

Sin embargo, fue durante una intensa competencia de futbol mano cuando la tensión entre ellas estalló por primera vez. En medio de la disputa por el balón, se desencadenó una serie de empujones y forcejeos que dejaron al descubierto la rivalidad latente entre ambas gimnastas. Este incidente, lejos de ser un hecho aislado, marcó el inicio de una serie de confrontaciones que se prolongarían a lo largo de la temporada.

A partir de ese momento, cada encuentro entre Ana y Antonieta se convertía en un duelo épico, donde la rivalidad deportiva se mezclaba con una dosis de tensión personal. Sus enfrentamientos no siempre verbales se convirtieron en uno de los puntos más destacados del programa, generando un gran debate entre los espectadores, quienes se dividieron en bandos y tomaron partido por una u otra atleta.

La rivalidad entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes pues incluso en otra edición de Exatlón donde solo Daniel Corral y Ana Lago participaron sus fans los shippearon por pertenecer al mismo equipo lo que alimentaba más la polémica entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola.