Antonieta Gaxiola reacciona a las declaraciones de Ana Lago: “Sé quién soy”

La enemistad entre Antonieta Gaxiola y Ana Lago ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. La gimnasta olímpica reveló fuertes detalles de la pelea que protagonizó con la también esposa de Daniel Corral.

Si bien, una fuerte rivalidad que nació en el famoso reality ‘Exatlón México’, traspasó la pantalla y llegó al punto de un desafortunado encontronazo entre ellas.

Ana Lago revela detalles de su encontronazo con Antonieta Gaxiola.

Ana Lago revela detalles del fuerte encontronazo con Antonieta Gaxiola

Pese a que en el pasado, Ana Lago denunció una agresión por parte de Antonieta en redes, en esta ocasión, contó detalle por detalle su versión de 2lo que sucedió.

A través de una entrevista con Franco Escamilla, la también participante del reality ‘Los 50’ comentó que el incidente sucedió en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

Lago señaló que Gaxiola la confrontó bajo el argumento de que interfirió en su relación con Daniel Corral, su ahora esposo.

“Yo le dije ‘con él no he hablado desde que salimos y no me interesa tener una relación con él porque no quiero este tipo de problemas’. (Le dije a Antonieta) Tu problema es que piensas que todos estamos muy pendientes de tu vida cuando la verdad es que no”.

Tal parece que esta contestación no fue del agrado de Antonieta. Por esta razón, acudió a la agresión: “Me dio un golpe directo en la cara que comenzó a sangrar”.

Agregó: “Yo por redes los quemé y pues desde entonces el CENART me vetó completamente porque aparte habían dicho que había sido una riña deportiva y yo dije que eso no fue una riña, sino una agresión física hacia mí”.

Ana Lago habla de Antonieta Gaxiola

¿Qué dijo Antonieta Gaxiola sobre las declaraciones de Ana Lago?

Poco después de que la versión de Ana Lago se volvió viral en redes sociales, Antonieta no tardó en reaccionar. ¿Desmintió a la gimnasta olímpica?

Mediante su cuenta oficial de TikTok, la ciclista publicó un video en su perfil en el que interpretó la canción ’Sencillita, tranquilita, respiro y hago así, así na más’ de Alba María.

Aunado al polémico audio, Gaxiola, escribió:

“Cuando no necesito desmentir a nadie porque sé quién soy”. Antonieta Gaxiola

Usuarios reaccionan al polémico video de Antonieta Gaxiola

Aunque no respondió directamente a lo que dijo Ana Lago en su entrevista con Franco Escamilla, algunos usuarios manifestaron que Antonieta confirmó todo lo dicho por su excontricante de ‘Exatlón México’.

La mayoría respaldó a Ana Lago y llenaron de críticas a la ciclista profesional. Así como otros celebraron que Anto no se “rebaje”.

Estos fueron algunos comentarios:

“Dicen que el que calla otorga”,

“No importa, sabemos que es cierto”,

“Nunca me harán amarte”,

“¿Cómo podrías desmentir la verdad? Obvio no”,

“Eso bebé, qué nadie te humille, tú puedes sola”,

“Tú muy bien, que se rebajen otras”,

“Yo también lo haría por la persona que amo”,

“Toda una dama mi Anto”,

“No hagas caso, tú eres una dama”.

Al momento, Ana Lago no se ha pronunciado respecto al video de Antonieta Gaxiola. ¿Seguirá la polémica?

