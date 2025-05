Participante de Exatlón México denuncia ataque de ‘pinchazo’ en el Metrobús CDMX: “Me iba a desmayar”

Mauricio López, mejor conocido como “MauWow” por su participación en Exatlón México, fue víctima de un pinchazo en el Metrobús de la CDMX. A través de un video en su cuenta de Instagram, el también atleta de parkour narró el momento en que fue agredido al abordar una unidad del Metrobús en la Línea 3.

“Fui al centro... y de regreso me subí al Metrobús de Hidalgo y de ahí me iba a ir hasta Etiopía. Cuando iba en la estación Cuauhtémoc es cuando sentí un piquetito no se sintió tan fuerte como un inyección”, relató Mau, explicando que la sensación no fue intensa pero sí lo suficientemente notoria para captar su atención. “Mi primera reacción fue llevar la mano hacia la pompa como una comezón normal, pero después sentí como un calambrito”.

El exconcursante señaló que al intentar mirar a su alrededor para identificar al posible agresor, su vista comenzó a nublarse y se sintió al borde del desmayo.

“Volteé a mi alrededor a ver si alguien me había hecho algo. Cuando mi vista se nubló y oscureció, sentí que me iba a desmayar” Mauricio López MauWow

Ante el temor de perder el conocimiento o ser seguido, decidió cambiar de vagón y buscar ayuda entre los pasajeros, pero lamentablemente nadie respondió a su llamado.

“Me agaché un poco, tomé aire y cuando se me pasó un poco el efecto me cambié a la parte donde están las mujeres porque había menos gente. Al llegar ahí dije en voz alta que venía solo, que me habían hecho algo en el otro vagón y que me sentía mareado. Lo dije en voz alta, pero nada más se me quedaron viendo” Mauricio López MauWow



Refuerzan seguridad en el Metro tras el ataque en la estación Tacubaya / Twitter

Mira: Atleta vetado de Exatlón entrará a ‘La casa de los famosos México’ 2025, aseguran

¿Qué la pasó al participante de Exatlón México, Mauricio López, MauWow, por el pinchazo en el Metrobús CDMX?

En medio del pánico y los efectos físicos, Mauricio López, MauWow, tomó la decisión de quedarse dentro de la unidad y esperar una estación más antes de bajar, para no ser seguido por su posible agresor. Al llegar a la siguiente parada, buscó a una guardia de seguridad para explicarle lo sucedido.

Mauricio López, MauWow, participante de Exatlón México, que fue pinchado en el Metrobús de la CDMX “Llegando a la siguiente estación no me quise bajar porque mi lógica era que la persona que te hace esto, cuando te sientes mal, te sigue. Entonces, me esperé una estación más. Ya que llegué, busqué a la guardia y le expliqué. Le dije que ya había pedido transporte y que por favor estuviera pendiente. Sin embargo, en lo que yo esperaba mi vehículo empecé a sentir en la pompa como cuando te inyectan y ahí fue cuando no tuve duda”

El atleta también mencionó que mientras esperaba su traslado, la molestia en la zona donde sintió el pinchazo aumentó, describiéndola como “cuando te inyectan”. Fue en ese momento cuando tuvo certeza de que había sido víctima de un ataque con objeto punzocortante, un fenómeno que ha ido en aumento en la capital mexicana y otras ciudades del país.

Aunque no se reportaron daños graves ni fue necesario hospitalizarlo, MauWow alertó sobre la importancia de mantenerse atento al usar el transporte público. Agradeció los mensajes de apoyo y subrayó que su intención era prevenir más incidentes compartiendo su experiencia.

Te puede interesar: ¡No lo invitaron! Ex participante de Exatlón no viaja a la final

¿Qué dijo el participante de Exatlón México, Mauricio López, MauWow, sobre su experiencia por el pinchazo en el Metrobús CDMX?

Más allá del pinchazo, uno de los aspectos que más inquietó a Mauricio, exparticipante de Exatlón México, fue la indiferencia de los pasajeros que presenciaron su malestar. A pesar de verbalizar que se sentía mal y necesitaba ayuda, no recibió asistencia. Esta reacción, o falta de ella, lo llevó a reflexionar sobre la empatía en espacios públicos, y reconoció también el temor generalizado que puede impedir que alguien se acerque a un desconocido.

Mauricio López, MauWow, participante de Exatlón México que fue víctima de un pinchazo en el Metrobús de la CDMX “Hay que estar alerta y unidos. Es importante que, si vemos a alguien pedir ayuda o decir algo en voz alta, no confiemos ciegamente, pero sí intentemos ver si podemos ayudar en algo. Cuando yo entré al vagón de mujeres y expliqué lo que estaba pasando, nadie me dijo nada. Solo se alejaron de mí. Está bien no confiar al 100 %, pero a veces eso puede marcar la diferencia.”

No obstante, insistió en que es fundamental generar conciencia colectiva para protegernos entre ciudadanos. Asimismo, recomendó compartir la ubicación en tiempo real y mantener contacto con alguien de confianza durante trayectos solitarios.

Lee también: Otra polémica en Exatlón termina con disculpa a seguidores

¿Quién es Mauricio López, MauWow, participante de Exatlón México que fue víctima de un pinchazo en el Metrobús de la CDMX?

Mauricio López, más conocido como MauWow, es un atleta mexicano y creador de contenido que ganó popularidad por su participación en la tercera temporada de Exatlón México. Fuera del reality, MauWow es reconocido por su habilidad en el parkour, disciplina en la que se ha especializado y que le ha valido el apodo de “El hombre mono” por su agilidad para escalar y moverse en entornos urbanos.

Originario de la Ciudad de México, Mau también ha trabajado como instructor deportivo, modelo y figura en redes sociales, donde comparte rutinas de ejercicio, retos físicos y mensajes motivacionales. Su carisma y energía lo han convertido en uno de los exparticipantes más queridos del programa.