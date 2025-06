Marcela Iglesias la “Barbie humana” ¡hace que su muñeca cobre vida!

Después de que Marcela Iglesias, conocida como la “Barbie humana”, presentara en TVNotas a su “bebé real”, Cleopatra, una muñeca hiperrealista, fabricada con sus rasgos y los de su esposo, viajó a México solo para ir a Xochimilco, para que su brujo personal, “Sexy vidente” a través de un ritual llamado “Bruja Simona”, intentara darle vida en la “Isla de las Muñecas”.

El ritual para dar vida a la muñeca hiperrealista de Marcela Iglesias y la conexión espiritual

Marcela Iglesias compartió los detalles de esta experiencia mística y paranormal en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, conocido por sus canales, chinampas y embarcaciones:

“Me dijeron que la Isla de las Muñecas es el lugar estratégico para darle vida a la mía. Quiero que tenga alma, y como mi hijo Rodrigo es mitad mexicano, mi muñeca también debe serlo”. Cuando se le preguntó si no temía involucrarse en temas sobrenaturales, respondió: “No, nunca le he tenido temor a lo sobrenatural. No le tengo miedo a los muertos, más bien a los vivos”.

Por su parte, el vidente advirtió sobre los riesgos de este tipo de rituales y nos dijo si pueden llegar a atraer cosas diabólicas:

“Sí, porque siempre hay espíritus que quieren ser representados y trabajados. Buscan almas buenas, con mucha luz y vibración para poder poseerlas. En este caso, la “Barbie humana” está en peligro”.

Marcela Iglesias compartió todos los detalles sobre 'Cleopatra'.

Durante su llegada a la isla, Marcela afirmó sentir una fuerte energía: “Sentí muchas buenas vibras al llegar al lugar y me emocionó mucho estar en este sitio tan emblemático”.

El ritual duró aproximadamente 20 minutos. Durante el proceso, se escucharon ruidos extraños y una pequeña voz que dijo: “mami”.

El vidente explicó que la muñeca Cleopatra atrajo el espíritu de una niña llamada Vanessa:

“Cleopatra pasó a ser Vanessa. Fue el espíritu que se manifestó y me dijo su nombre. Al parecer, fue una niña de 15 años que murió ahogada en el lugar. Ella quiso irse con la “Barbie humana”, con la condición de que nunca la utilice para el mal y que, una vez al mes, le encienda una vela. A cambio, todos los deseos positivos le serán concedidos”.

Durante el ritual se percibieron presencias, ruidos y una mezcla de energías intensas.

Macela Iglesias, la Barbie humana, en la Isla de las Muñecas en Xochimilco

La leyenda de la Isla de las Muñecas en Xochimilco, México

La Isla de las Muñecas es uno de los lugares más misteriosos de Xochimilco, ubicado al sur de la Ciudad de México. Su historia está ligada a Julián Santana, quien comenzó a colgar muñecas en su chinampa para ahuyentar el espíritu de una niña que se ahogó en el canal. La leyenda cuenta que la niña sostenía una muñeca al morir, y don Julián, sintiéndose culpable por haberla retirado, empezó a colgar más muñecas para apaciguar su espíritu.

Marcela Iglesias, la Barbie humana, en la Isla de las Muñecas en Xochimilco

Don Julián falleció en 2001, presuntamente de un infarto, en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la niña. Se dice que, poco antes de morir, afirmó haber visto una sirena en el agua que intentaba llevárselo.

Actualmente, la isla es una atracción turística popular. Los visitantes llegan en trajinera para observar las cientos de muñecas colgadas en árboles y estructuras. Sin embargo, algunos remeros evitan llevar turistas por superstición.

