3 rituales para atraer éxito personal, en tu negocio y en tus estudios en el año

Los rituales ayudan a enfocar tu energía en eso que quieres alcanzar. Las ofrendas surgieron como una forma de entender a la naturaleza y para buscar una buena relación con el universo. Una ofrenda es un obsequio. Una dádiva que se ofrece en muestra de reconocimiento, petición, veneración, gratitud y adoración a una divinidad.

Te mostramos 3 rituales para 2025, que, sin duda, ayudarán a que las energías se muevan de manera más rápida y, junto con tu fe y armonía, tus deseos se cumplan.

Ritual 1: Ofrenda para mantener y conseguir el éxito

El éxito es algo con lo que el ser humano muchas veces se obsesiona. Es un tema amplio, ya que lo buscamos en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Todos podemos ser exitosos. Lo importante es saber qué es lo que queremos y cómo queremos disfrutarlo. Con esta ofrenda podrás alcanzarlo y mantenerlo.

Existe la energía positiva, la cual atraemos con nuestro brillo. También hay personas con energía negativa, que suspiran por nuestras cosas materiales y alegría. Buscan arruinar la vida de los demás con críticas, quejas, mal humor y, por supuesto, con envidias. Aunque trates de evitar a la gente así, a veces no se puede. Encontramos estas situaciones principalmente en el trabajo o con vecinos. Cuando alguien nos desea mal, su vibra puede llegar a afectarnos en algunos niveles, en nuestro rendimiento o en la salud. Esta ofrenda debes dejarla en algún lugar de tu sala, para que cuando la mala vibra quiera entrar a tu hogar, quede protegido al igual que tu persona.

Ingredientes:



Granos de café

10 dientes de ajo

3 veladoras color oro

1 racimo de romero fresco



Utensilios:

Un plato pequeño

Monedas doradas de chocolate

Tu perfume

Ritual para el éxito personal / TVNotas

¿Cómo hacer el ritual para el éxito personal y alejar las malas vibras?

Coloca en el plato las 3 veladoras.

Alrededor esparce los granos de café junto con los dientes de ajo.

Coloca en círculo las monedas doradas de chocolate, suficientes para cubrir el plato.

Pon a un lado del plato el racimo de romero.

Rocía de tu perfume y enciende las veladoras.

Al terminar, apaga las velas y deja la ofrenda en tu clóset.

Repite: “(En quien tú creas) permíteme alcanzar mis metas. Soy (di tu nombre) y me presento ante ti elevando esta oración que sé que será escuchada y magnificada porque nace de lo más profundo de mi ser y confío en tu bondad infinita. Permite que mi éxito haga todo el ruido y que, así como me lo otorgas, se mantenga en todos los aspectos de mi vida. Tú conoces desde siempre los problemas a los que me he enfrentado, mis ilusiones, mis anhelos y mis necesidades. Te suplico que camines a mi lado. No me abandones y dame sabiduría en todo lo que me propongo realizar. Permíteme alcanzar las metas que tanto anhelo y déjalas a mi lado junto a mi familia y las personas que amo”.

Ritual 2: Ofrenda para tener un negocio próspero y exitoso

Con esta ofrenda atraerás la prosperidad y los clientes y protegerás a tu empresa de todo mal al eliminar energía negativa. Es perfecta para realizar en enero.

Ingredientes:



1 frasco con miel

1 puño de sal de grano

Polvo de oro

5 manzanas verdes

Varios dulces

Utensilios:



1 charola dorada

1 listón delgado color dorado

Ritual para conseguir éxito en el negocio y atraer clientes / TVNotas

Pon en la charola las manzanas amarradas con el listón, y alrededor de la charola los dulces.

En medio las velas doradas, que significan prosperidad y el crecimiento de tu negocio.

Coloca un puñito de sal para proteger y purificar de envidias tu espacio.

Rocía polvo de oro en todos los artículos.

Vierte un poco de miel sobre las manzanas.

¿Cómo se hace el ritual para el éxito en el negocio y atraer clientes?

La ofrenda debe quedar en tu negocio en un lugar visible.

Aparta los dulces en otro recipiente para ofrecerlos a tus clientes y así volverán a tu negocio.

Repite este mantra: “Por la luz de esta vela, te pido éxito y prosperidad para mi negocio. Que crezca día con día y florezca. Que mi visión y misión sean claras y alcanzables. Sabes que en esto invierto para que se multiplique en dinero, abundancia y amor. Llama a mis clientes. Que nunca me falte el sustento. Que todo se convierta en éxito. Que cada cosa que aquí tengo se multiplique 70 veces 7. Toca con amor cada uno de estos artículos. Bendícelos y multiplícalos. Así sea decretado”.

Ritual 3: Ofrenda para el éxito en los estudios y logros

A los estudiantes a veces les resulta complicado enfocar su mente y concentrarse en la escuela, en las tareas o ver cristalizados sus logros. Con esta ofrenda podrás concentrarte, lograr tus objetivos y eliminar distracciones. Debes colocarla debajo de tu cama.

Ingredientes:



1 ramo de hierbas frescas (menta, romero y hierbabuena)

½ litro de agua natural.

1 puño de sal de grano

Utensilios:

1 plato blanco, de la forma que desees

1 veladora de color azul metálico

1 libro o cuaderno relacionado con tus estudios

Un vaso de vidrio transparente

Ritual para el éxito en los estudios / TVNotas

¿Cómo se hace el ritual para el éxito en los estudios?

Coloca en el plato la vela y a un lado el libro o cuaderno (representa tus estudios y objetivos).

Pon junto a éste el ramo de hierbas frescas (cambiar cada vez que se marchiten. Estas aportan claridad y concentración).

Vierte el agua en el vaso (renovación y crecimiento), y acomoda junto a la vela.

Espolvorea la sal alrededor de todo (es para purificar y proteger).

En el papel, escribe tus objetivos y metas. Enciende la vela (representa la claridad y sabiduría) y repite lo siguiente:

Oración: “Por la luz de esta vela, te pido sabiduría y claridad. Que mis estudios sean fructíferos y alcance mis logros. Que mi mente esté clara y mi espíritu siempre motivado. Todo lo anterior está decretado y debe ser cumplido.”

