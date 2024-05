Rituales fáciles: ¿Cómo atraer dinero y amor propio?

Secreto de br*j4 es un espacio digital que ha alcanzado gran popularidad en redes, donde comparte horóscopos, rituales y secretos de br*j4. La vidente y tarotista a cargo de este contenido es Diana quien compartió algunos rituales para los lectores de TVNotas.

Le pedimos que fueran sencillos y muy efectivos, por lo que escogió la canela para atraer el amor propio y el dinero.

¿Quién es Diana de ‘Secreto de br*j4'?

“Vengo de una familia de br*j0s. Estoy entre la cuarta y quinta generación. A los 17 años me enamoré y me obsesioné. Quería tener alguien a fuerza y ahí me di cuenta del poder que tenía. Fui con una amiga para que me ayudara y ella me dijo: ‘Diana: no sé para qué me buscas si tú eres lo único que necesitas en tu casa’. Yo no entendía que lo más importante era yo y podía hacer lo que quisiera. Después aprendí a leer el tarot y las runas. Desarrollé todo lo que traía y me di cuenta de que, para atraer a alguien, lo primero que necesitaba era amarme a mí. Los rituales que les comparto justo son para eso”, contó.

¿Cómo atrater el dinero y el amor propio?

PARA EL AMOR PROPIO

“Para llamar mucho la atención a dónde quiera que vayas, sentirte y verte mejor, como tú lo deseas: Necesitas un trocito de canela que vas a frotar entre tus manos. Al mismo tiempo piensa en eso que deseas mientras dices: ‘La canela mi deseo cumplirá y aquello que quiero atraer a mí, llegará’”, comentó.

“Le vas a poner a la canela un poquito del perfume que usas diario. Si no usas perfume, puedes usar tu desodorante, o bien, ponerle un poquito de tu saliva. Vas a meter el trocito de canela en tu crema corporal. Añade una pizca de azúcar revuelve y di: ‘Mi atracción, a partir de hoy, dulce será y nadie se resistirá’. La dejas reposando en tu cremita y la sigues usando como todos los días. Vas a ver que con esto te volverás ¡irresistible!”. Diana

PARA EL DINERO

“Pon un poco de canela en polvo dentro de tus zapatos. Recuerda que el zapato encanelado es de los abre- caminos más poderosos que puedes hacer en casa. Si quieres la abundancia y prosperidad, hazlo. Es muy sencillo: con tu mano dominante pon un poco de canela y la intención que quieras”, agregó.

Diana “Vas a decir: ‘Poderosa canela, abre mis caminos que atraigo todo lo bonito que yo quiero conmigo. Tráeme la abundancia, prosperidad y mucho dinero a la puerta de mi hogar’. Y listo. Así los vas a usar. Puede ser en cualquiera de los dos zapatos o en los dos. Pruébalo y verás que te ayudará mucho. Es de mis favoritos”.

