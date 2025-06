Carlos Villagrán ‘Quico’ le cuelga el teléfono a Javier Ceriani tras pregunta sobre ‘Chespirito’

Carlos Villagrán, el actor que dio vida al inolvidable ‘Quico’ en ‘El Chavo del 8', protagonizó un momento incómodo durante una reciente entrevista con el periodista argentino Javier Ceriani.

Todo transcurría con aparente cordialidad hasta que el exconductor de ‘Chisme no like’ le preguntó su opinión sobre ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, que produce su hijo. La respuesta de Villagrán fue tajante y concluyó abruptamente colgando el teléfono.

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo, donde al principio Villagrán se mostró accesible, incluso con bromas hacia Ceriani.

Pero todo cambió en cuanto surgió el nombre de la bioserio ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

“Mira, de ese tema no hablo para nada, nada más les deseo que les vaya muy bien”, respondió con seriedad antes de colgar el teléfono, dejando al periodista sorprendido al aire y sin posibilidad de réplica.

Carlos Villagrán colgó en vivo a Javier Ceriani al ser consultado sobre la serie de Chespirito. / Redes sociales

¿Por qué Carlos Villagrán evita hablar de ‘Chespirito’?

No es la primera vez que el actor evita referirse a la bioserie o a temas directamente relacionados con su antiguo compañero de elenco ni a su viuda, quien fuera en su tiempo novia de Villagrán, Florinda Meza. En entrevistas anteriores, Carlos Villagrán ha expresado sus reservas sobre el proyecto. Aunque ha sido diplomático al desearle éxito a la producción, también ha advertido sobre posibles inexactitudes en la historia.

“No he visto la serie. No hablo de ese tema. Deseo de todo corazón que les vaya muy bien… pero si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, señaló con la prensa hace unos días,dejando entrever su desconfianza en cómo se retratará su figura y la del elenco en la ficción.

Cabe recordar que Villagrán tuvo una relación tensa y distante con Gómez Bolaños en sus últimos años, tras diferencias laborales que derivaron en su salida del programa ‘El Chavo del 8' y posteriores conflictos por los derechos de personaje, que en la serie se llamó Quico y que actualmente él llama Kiko.

¿De qué trata la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ es la esperada bioserie que retrata la vida del legendario Roberto Gómez Bolaños, creador de personajes icónicos como ‘el Chavo’, ‘el Chapulín colorado’ y ‘doctor Chapatín’.

La serie, producida por Roberto Gómez Fernández, es protagonizada por Pablo Cruz Guerrero y se centra en mostrar la faceta humana del comediante, desde sus inicios como publicista y guionista, hasta convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión de habla hispana.

La producción promete explorar los momentos clave en su carrera, los conflictos con sus compañeros y su impacto cultural en Latinoamérica, pero también su vida amorosa, familiar.

Sin embargo, como suele suceder con este tipo de biografías, las reacciones del entorno cercano del protagonista no se han hecho esperar, especialmente cuando hay heridas que nunca terminaron de cerrar.

Así, la reacción de Villagrán no solo llamó la atención por su brusquedad, sino también por confirmar que, a pesar del paso del tiempo, los ecos del pasado entre los actores de ‘El Chavo del 8’ siguen más vivos que nunca.

¿Cuál fue el conflicto entre Carlos Villagrán y Chespirito?

El conflicto surgió principalmente por los derechos del personaje de “Quico”, el niño mimado que Villagrán interpretaba en ‘El chavo del 8'. Aunque fue Gómez Bolaños quien creó al personaje, Villagrán sentía que le había dado su identidad con su caracterización y humor físico. La disputa por la autoría y el control del personaje tensó su relación.

Villagrán dejó el programa en 1978, y poco después comenzó a presentarse en otros países con el mismo personaje, cambiando el nombre a ‘Kiko’ para evitar problemas legales. Esta decisión no fue bien recibida por Chespirito, quien consideraba que Villagrán se estaba apropiando de una creación suya. El conflicto escaló y terminaron completamente distanciados.

