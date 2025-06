Kate del Castillo se convierte en ‘mamá’ a los 52 años: ¡Así presumió a su ‘bebé’ con Edgar Bahena!

Kate del Castillo encendió las redes sociales al revelar que se convirtió en ‘madre’ a los 52 años de edad junto a su novio Edgar Bahena. ¡La actriz se mostró muy emocionada!

Aunque Kate del Castillo se ha consolidado como una actriz que es bastante hermética con su vida privada, tal parece que habría tomado la decisión de dar la bienvenida a un nuevo integrante en su familia.

Kate del Castillo presenta a su bebé ficticio / IG: @katedelcastillo

¿Kate del Castillo se convirtió en ‘madre’ junto a Edgar Bahena, su novio, a los 52 años de edad?

Pese a que Kate del Castillo dio a conocer, en diversas ocasiones, que tomó la decisión de no tener hijos, las especulaciones sobre un embarazo no se han hecho esperar.

Cabe recordar que, en octubre de 2023, surgieron rumores sobre un posible embarazo debido a un video promocional de su tequila donde algunos notaron un abultamiento en su abdomen. Sin embargo, su padre, el actor Eric del Castillo, desmintió estas especulaciones.

Ahora, Kate publicó un emocionante video en el que se le puede ver con su ‘bebé’ junto a Edgar Bahena. ¡Lo presumió muy emocionada!

“Amor, ¿a qué hora, cuándo, dónde?”, le dijo Edgar a Kate.

A lo que ella le contestó:

“¿Cómo? ¿Tú no te diste cuenta? Sola no lo hice, eh. Esta es nuestra creación. Se llama Francisco y, acaba de nacer, hace poquito. Es el resultado de nuestro amor” Kate del Castillo

¿Cuándo nació el bebé de Kate del Castillo y cómo reaccionaron los seguidores de la actriz ante esta noticia?

Aunque se emocionó por la noticia, la protagonista de ‘La reina del sur’ dejó claro que se trataría de una promoción a la marca Patsy reborn, quienes recrean muñecos hiperrealistas, tal como el que la actriz sostuvo en sus brazos.

“Lo sacamos de Patsy reborn. Hay que darles las gracias porque, ¿sabes qué? Este chamaco no nos va a dar lata. Lo mejor es que no nos va a dar lata para nada… Huele a bebito”, agregó.

Además, Kate comentó que dicho muñeco será para la producción de ‘El viaje de Luciano’.

Como era natural, las reacciones sobre esta broma no se hicieron esperar. Algunos usuarios comentaron que sí se creyeron que había debutado como madre, así como otros mencionaron que, pese a que no se verdad, no le queda mal el papel de mamá.

“Anímate, sis”, le comentó Verónica del Castillo, su hermana,

“Te sienta bien eh”,

“Hermoso que linda te vez con tu bebé muchas bendiciones y felicidades”,

“Que hermosa te vez con tener un bebé en brazos aunque no es verdadero ustedes deben tener un bebé por qué estoy muy segura que vas hacer la mejor mamá”

Cabe señalar que no es la primera vez que una personalidad del medio decide ‘adoptar’ a un muñeco hiperrealista como su hijo. En TVNotas te contamos que la también conocida como ‘la Barbie humana’, tomó la misma decisión.

Eso no es todo, una pareja de influencers también adoptaron a un bebé reborn como un hijo real, lo cual desató críticas.

Así lo dijo Kate del Castillo:

¿Qué ha dicho Kate del Castillo sobre no querer convertirse en mamá?

Kate del Castillo ha sido abierta sobre su decisión de no convertirse en madre. Ha explicado que la maternidad nunca ha sido una prioridad en su vida.

En diversas entrevistas, ha compartido que no siente el llamado hacia la maternidad y que, si hubiera querido tener hijos, ya lo habría hecho.

Esta elección está influenciada por sus experiencias personales y su enfoque en su carrera profesional.

“Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, dijo Kate del Castillo en la revista Jet Set.