Eric del Castillo se excedió y golpeó a Sylvia Pasquel con un cinturón durante una grabación: “La impotencia”

Sylvia Pasquel se ha consolidado en la industria como una de las actrices más destacadas, no solo por su parentesco con Silvia Pinal, sino también el talento en escena que le heredó ‘la Diva del cine de oro’ en la pantalla chica.

Sin embargo, no todo en su carrera ha sido color de rosa, Sylvia Pasquel reveló que ha vivido polémicos momentos durante las grabaciones de algunos proyectos, tal como la agresión que sufrió con Eric del Castillo en ‘Mujer, casos de la vida real’. ¡La golpeó de verdad!

Eric del Castillo le pegó a Sylvia Pasquel / IG: @ericdelcastillofc / @sylviapasqueloficial

¿Eric del Castillo golpeó de verdad a Sylvia Pasquel durante una grabación de ‘Mujer, casos de la vida real’?

Aunque no es la primera vez que existe un conflicto en plena grabación, tal como sucedió con Karla Esquivel, quien reveló que Leticia Calderón le dio una cachetada real. En esta ocasión, ‘la Pasquel’ compartió que vivió una experiencia similar con Eric del Castillo.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Sylvia reveló el impactante episodio que fue esta situación en su carrera. Comentó que fue golpeada con un cinturón por el actor Eric del Castillo durante una grabación para el programa ‘Mujer, casos de la vida real’.

Según relató la actriz, el momento ocurrió mientras grababan una escena de violencia doméstica. Aunque los golpes debían ser actuados, Eric del Castillo se dejó llevar por la intensidad del papel y terminó por darle varios cinturonazos reales.

“En la emoción se le fue la mano. Me metió dos o tres cinturonazos y me dejó toda la espalda marcada”, declaró la actriz visiblemente conmovida.

La escena no solo le dejó secuelas físicas, sino también emocionales. Sylvia Pasquel confesó que lloró durante horas después de la grabación, no solo por el dolor, sino por la impotencia y la crudeza del momento. “Fue muy fuerte, me quedé llorando dos horas”, añadió.

“Olvídate de los trancazos. Fue el sentimiento que me dio que me pegara, la impotencia. Fue realmente muy fuerte la escena”, agregó.

¿Eric del Castillo respondió a las revelaciones de Sylvia Pasquel sobre su agresión en plena grabación?

Al momento, Eric del Castillo no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. Sin embargo, dicha situación generó sorpresa entre figuras del medio artístico, mientras el público cuestionó las prácticas de producción que permitían este tipo de excesos.

Por su parte, Sylvia Pasquel dejó claro que todo se debió a la emoción del momento y Eric del Castillo no tenía intensión de lastimarla durante la grabación. No obstante, no señaló si después de esa situación lo hablaron o si hubo algún comentario de parte de él.

Así lo contó Sylvia Pasquel: