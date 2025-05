Eric del Castillo confiesa si ya tiene listo su testamento y si le tiene miedo a la muerte

Eric del Castillo siempre se ha mantenido activo. Actualmente graba la telenovela ‘Amanecer’, producción de Juan Osorio. Hace unos días lo captamos en un parque del sur de la CDMX y nos contó cómo disfruta esta etapa de su vida. “Tengo dolor de espalda, pero a mis 90 años estoy muy bien. Trato de hacer ejercicio. Mi esposa y yo venimos a caminar al parque, o a veces vengo solo, porque el que no se mueve se muere”.

“Me cuida mi esposa. Me unta gel en la espalda. Me pone mis gotas y me da mis medicinas. Tengo una buena mujer que se preocupa por mí, aunque luego nos peleamos (ríe), pero así es la vida. Vamos a cumplir 56 años de casados por la iglesia, el 23 de mayo”.

“En general, nos ha ido bien. Quiere decir que alguna ventaja tenemos para sobrellevar las cosas con inteligencia y amor. Gracias a Dios, aquí seguimos, vivitos y coleando”.

Eric del Castillo sale a caminar para hacer ejercicio y estar sano.

¿La esposa de Eric del Castillo se ha puesto celosa de sus escenas de amor?

Sobre si alguna vez su esposa se puso celosa al verlo en escenas de amor, nos comentó: “No creo, pero mejor que te lo conteste ella”. Kate nos dijo: “No. ¿Qué me voy a poner celosa a 56 años de casados? Para nada. El celoso es él. A estas alturas. ¡Imagínense! Hagan de cuenta que me arreglo y me pregunta que a dónde y con quién voy, y que regrese temprano (ríe). Me cuida mucho y nos ha bendecido Dios tantos años. ¡Qué barbaridad!”.

¿Eric del Castillo le tiene miedo a la muerte?

Continuó don Eric: “Grabo la telenovela ‘Amanecer’, con un personaje de villano. Se llama ‘Leonardo’. Soy muy malo con mi hijo, que es Fernando Colunga.

Lo maltrato y le doy malos consejos. Es un fantasma que él recuerda constantemente y salgo más o menos con la misma ropa siempre”. Le preguntamos si él cree en fantasmas y nos dijo:

“No. A mí nada más me espanta mi mujer (ríe). Nunca me ha pasado nada sobrenatural. Soy católico y voy a misa. Mi deseo es tener salud, porque el tiempo te pasa la factura”. “Soy un actor con una trayectoria de más de 70 años. Le agradezco a la vida, porque he sido contratado siempre y he hecho todo tipo de personajes”.

Sobre cómo le gustaría que lo recordaran cuando ya no esté en este mundo, confesó: “A Nachito (Ignacio) López Tarso († ) lo recordamos como un magnífico actor y muy reconocido. Yo quisiera algo parecido. Que así me recuerden”.

“La muerte, para mí, es bienvenida. Creo mucho en Dios y no he sido un individuo malo. No he tenido vicios ni recuerdo haberle hecho daño a alguien. He cuidado a mis hijos (Ponciano, de su primer matrimonio, Verónica y Kate) y mi matrimonio. No le tengo miedo a morir”.

“Tenemos nuestro testamento y todo, pero tampoco le doy demasiada importancia al tema, porque ya entras en una situación tétrica. Mi temor es que me dé una enfermedad grave, dolorosa o que me impida caminar. ¡Dios me libre!”, finalizó

Eric del Castillo tiene 72 años de trayectoria

José Eduardo Eric del Castillo Negrete Galván nació el 22 de julio de 1934 en Celaya, Guanajuato.

Estuvo un año en el seminario y, posteriormente, estudió actuación en el Instituto Andrés Soler.

Inició su carrera en 1953 en la puesta en escena La última noche con Laura .

. Hasta la fecha ha trabajado en más de 40 obras de teatro de todos los géneros.

En cine debutó en 1959 en El látigo negro.

Ha hecho más de 300 películas, como María Isabel (1968) Presagio (1975), Las grandes aguas (1980) y Cambio de ruta (2014), entre otras.

Lleva más de 50 telenovelas, entre las que destacan: ‘La herencia’ (1962, su primer melodrama), ‘El maleficio (1983), ‘Cuando llega el amor’ (1991), ‘Mujeres engañadas’ (2000), ‘Amigas y rivales’(2002),’Abismo de pasión’ (2013), ‘Que te perdone Dios’ (2015), ¿Mi marido tiene más familia’ (2017) y ‘Mi amor sin tiempo’ (2024). Actualmente se encuentra en las grabaciones de ‘Amanecer’, producción de Juan Osorio.

