Eric del Castillo no pierde la ilusión de ver a su hija Kate del Castillo casada

Eric del Castillo se ha consolidado en la industria como un primer actor con gran trayectoria en la pantalla chica y no solo eso, en su vida personal también ha sido verdaderamente afortunado, dado que dio vida, gracias a su matrimonio con Kate Trillo, a dos hijas talentosas, Kate y Verónica del Castillo.

La familia del Castillo se ha mostrado verdaderamente unida, pese a que Kate decidió rehacer su vida cuando abandonó México y se mudó a Estados Unidos para intentar olvidar los estragos de su polémico matrimonio con el comentarista Luis García.

Eric del Castillo / Clasos/Facebook: Andrés García/Julián Figueroa/ YouTube: Venga la Alegría

Te puede interesar: Revelan rencillas entre conductores de ‘Venga la alegría’ tras confirmar despido masivo

Incluso, hace unas semanas, Kate y Verónica compartieron con sus padres la dicha de su aniversario número 55 de casados en un lujoso restaurante de la Ciudad de México.

Aunque Kate radica en Los Ángeles, se mostró más que feliz por compartir este bello momento junto a Eric del Castillo y Kate Trillo, sus papás.

Eric del Castillo y Kate Trillo celebran su aniversario 55 años de casados / Instagram: @ julianna57 / @katedelcastillo

No te pierdas: Adrián Olivares: Karla Souza dedica nuevo y desgarrador mensaje a su hermano: “Te amo”

Eric del Castillo espera que su hija Kate llegue al altar

Ahora, Eric fue cuestionado por la prensa sobre la visita de la protagonista de ‘La reina del sur’ a México por su aniversario y aseguró que fue de “pisa y corre”.

“Ella ya hizo su vida allá. Allá (Los Ángeles) es donde tiene sus fuentes de trabajo y acá también la llaman y viene a México y me da mucho gusto”, dijo Eric.

Kate del Castillo / Instagram: @katedelcastillo

No obstante, lo que llamó la atención fue su respuesta luego de que un reportero le cuestionó si muy pronto habrá boda entre Kate y su novio, el fotógrafo Edgar Bahena.

Entre risas, Eric señaló que ya no se mete en esas decisiones. Sin embargo, remarcó que lo más importante para él es la felicidad de sus hija, aunque no pierde la esperanza de ver a Kate casada.

Kate y Edgar / Instagram: @katedelcastillo

Mira:Victoria Ruffo comparte la primera foto de su nieta, hija de José Eduardo

“Yo ya no me meto en la vida de mis hijas, allá ellas, que vivan su vida, que sean felices. A mí no más me queda más que mirar, desearles lo mejor y apoyarlas en todo, desde luego”, dijo Eric.

“Sí, por su puesto (quiero verla casada), y que tuviera un chin… de hijos. Está contenta y eso me da una gran tranquilidad a mi esposa y a mí”. Eric del Castillo

Así lo dijo Eric del Castillo:

¿Kate del Castillo llegará al altar con Edgar Bahena?

Al momento, la histrionisa no ha dado indicios de llegar, por segunda ocasión, al altar junto a su actual pareja Edgar Bahena con quien lleva tres años de noviazgo.

Cabe recordar que , Edgar Bahena y Kate del Castillo se conocieron durante el rodaje de la primera temporada de la serie ‘La reina del sur’, en 2011, pero fue hasta la tercera entrega en 2021 que surgió el romance entre ellos.

Fue en el festejo del cumpleaños 80 de Kate Trillo, mamá de la actriz, al que asistió Edgar cuando se confirmó el romance. Sin embargo, no se saben muchos detalles sobre esta relación, ya que ambos suelen ser muy privados con su vida de pareja.