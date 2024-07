Eric del Castillo celebra sus 90 años con homenaje sorpresa junto a sus hijas y esposa ¡Hubo lágrimas!

Don Eric del Castillo, recibió emotivo homenaje sorpresa y tuvo una gran fiesta por sus 90 años, que le organizó su hija Verónica del Castillo en el centro Libanés de la CDMX. Acompañado de su esposa Kate Trillo y no podía faltar su hija su Kate del Castillo, quien llegó de sorpresa, además de familiares y amigos. El primer actor estuvo feliz y reveló por vez un sentimiento de culpa que ha cargado toda su vida.

Verónica platicó que su papá no quería que le hicieran un homenaje la propia familia: “Me decía: ‘Los homenajes no los puede hacer la familia. Eso es un ‘cebollazo’. Te los tiene que hacer alguien más’ y me valió. Te mereces un homenaje y tus palabras siempre han sido: ‘En vida, hermano en vida’. Los homenajes deben ser en vida para que tú los disfrutes”.

“La última vez que estuve contigo en un quirófano hace poquito, me bajó un rayo del cielo. Sentí el impulso de hacerte un homenaje con mis mejores aliadas, mi hermana y mi mamá y dije: ‘Lo voy a hacer. Me vale que no quiera y todo el mundo tiene que celebrar a Eric Del Castillo en vida’. Aparte era tu cumpleaños 90 y planee muchas cosas, pero esto es lo que Dios quería para ti y con las personas que tenían que estar”.

Verónica organizó el homenaje para su papá / Liliana Carpio

Continuó su famosa hija Kate del Castillo con unas emotivas palabras: “Primero, es increíble simplemente estar parada aquí celebrando a mi papá. Somos mi hermana y yo muy afortunadas de tener a nuestros padres. No solamente sanos sino juntos. 90 años ¡Bendito seas papá!”.

“Tengo que decir que mi papá ha llegado muy lejos, no nada más a sus 90 años, sino en la vida en general. Mucho, en gran parte por mi madre. Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Yo no recuerdo a mi padre, siendo autoritario, imponiendo ideologías, un poco de religión, sí, pero lo entendía porque mi papá iba a ser cura antes de ser actor. Vaya contraste”.

“No le duró mucho porque al muy poco tiempo me dejó libre y todo lo que he aprendido de mi padre, no es porque me lo haya impuesto. Lo aprendí de ejemplo. Tengo tanto que agradecer a papá. Que no sé ni por dónde empezar. Gracias a él, tengo el amor y respeto por mi profesión”.

“Recuerdo cómo mi madre, mi hermana y yo nos sentamos al lado del teléfono, esperando a que sonara, sabíamos que serían noticias buenas y malas. Buenas porque siempre era trabajo para mi papá y malas porque seguramente se iría por meses y eso yo nunca lo tomé bien. Cada vez que volvía le hacía la ley de hielo. Yo pensaba que nos abandonaba. Yo creo que eso también pensaba mi perrita Lola cuando me iba, que la abandonaba”, confesó.

“A pesar de que pasaban temporadas sin que sonara el teléfono, mi papá nunca perdió la fe y el amor a su profesión. Esta profesión siempre nos dio de comer. Mis padres nunca tuvieron otro negocio. Este es el éxito, poder vivir de lo que uno ama”.

“Tengo que agradecerle todos sus consejos de actor. Los llevo siempre conmigo y siempre ando contando anécdotas y consejos que me daba mi papá. Los aplico siempre. Mi papá me decía: ‘Kate, deja que los ‘stunts’ (dobles) hagan su trabajo. Yo ando de mi cuerpo todo jo...do, y pues sí, yo también dejo que los ‘stunts’ lo hagan, pero luego me gana la emoción y los dos estamos bien jod... del cuerpo (risas)”.

“Cómo agradecerte en aquellas giras interminables, sentadas hasta el frente en el camión de la compañía de teatro por toda la República Mexicana y amaba que me contaras historias de tu niñez en Celaya y las travesuras que hacías. Amaba las historias que me contabas de México y de la Revolución. Siempre tenías algo que decir de cada pueblito que recorríamos. Tienes una memoria increíble”.

“Gracias por permitirme trabajar a tu lado, en telenovelas y teatro. Siempre me sentía muy afortunada y hasta la fecha se me llena la boca y el pecho de orgullo. Siempre te presumo. Cómo agradecerte tus consejos de hombre, de amigo, de padre, cuando me advertías de los novios, me decías: ‘Kate, no tengas novio porque es ‘no vio’’ y tienes toda la razón, no tengo novio. Ahora tengo pareja (Edgar Bahena)”.

Kate hizo llorar a su papá con sus palabras / Liliana Carpio

“Agradezco también haberme enseñado a tomar. Me decía: ‘Aprende a tomar para que ningún muchacho cab... venga hacerte taruga y sí aprendí muy bien. No sé si soy muy buena alumna o tú eres muy buen maestro”.

“No tengo cómo agradecerte esa vez que me acompañaste al taxi afuera de la casa con dos maletas en la mano que iba camino al aeropuerto a seguir mis sueños. Me apoyaste (se le quiebra la voz) con tu miedo a separarnos y alejarnos, tu preocupación porque iba a empezar una nueva vida y una nueva carrera de cero. Tu miedo a que yo viviera como muchos actores, al rechazo. Pero sabías que a pesar de esto saldría adelante y me haría más fuerte”.

“Tuviste fe en mí y quién diría aquel día, que pasarían 23 años de ese día en el taxi que te decía adiós desde la ventana y me fui con el corazón roto y no ha pasado ni un solo día que no te extrañe, a ti y a mi mamá. Gracias por apoyarme y creer siempre en mis locuras. Eres un hombre honesto, sensible, bueno y gran padre”.

“Es la mejor herencia que nos pueden dejar a mí hermana y a mí. Tu fuerza y temple me dan fuerza y me sigues enseñando cada vez que me siento a tu lado. No dejaré de sentarme en tus piernas cuando pueda y no dejaré de abrazarte, de agarrarte y besarte la mano cada vez que tenga oportunidad. ¡Gracias papito, te amo!”.

Eric del Castillo reacciona a su homenaje sorpresa

Don Eric muy conmovido y agradecido reveló un sentimiento que ha traído consigo toda la vida: “Mis papás se comieron la torta antes del (recreo) allá en Celaya, Guanajuato, y mi papá no le fue muy fiel a mi mamá. Yo tenía un buen amigo que daba musicoterapia y lo fui a ver. Acostado en el suelo empezamos a platicar y me ponía música”.

“Me dice: '¿Sabes por qué eres así? Porque imagínate a tu mamá embarazada, sin tu papá en Celaya, con ocho hermanas, una familia profundamente católica y ella sentada en una mecedora, preocupada y sufriendo. Tú la estás viendo y te sientes culpable…' (Don Eric no pudo contener las lágrimas). Y por eso nunca he sido presumido, porque siempre pienso que la debo”.

Y su hija Vero, continuó: “Por eso te amamos papá. Su mamá, maestra rural, y su papá, boxeador y bombero. Traemos sangre de héroe. Apagó un incendio y solamente vio a su papá una sola vez y lo rechazó”.

Entre los invitados destacó la presencia de Maribel Guardia, Eduardo Yáñez, Aracely Arámbula, Jorge Ortiz de Pinedo, Josh Gutiérrez, Emmanuel Palomares. Roxana Castellanos y Roxana Chávez. La escultora Delia González quien creó una escultura inspirada en la personalidad del histrión en plata y amenizó La Sonora Santanera de Arturo Ortiz y Antonio Méndez.

