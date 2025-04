Atleta vetado de Exatlón entrará a ‘La casa de los famosos México’ 2025, aseguran

Los realies shows se han posicionado como los programas favoritos de los televidentes en la actualidad. En México uno de los grandes preferidos es ‘Exatlón’, reality que ya lleva ocho temporadas finalizadas ¡y van por una más! Con Antonio Rosique al frente, la competencia, que incluye impactantes retos físicos, ha lanzado al estrellato a grandes figuras entre las que destacan: Pato Araujo, Mati Álvarez, Ana Lago y los hermanos Ernesto y Aristeo Cazares, entre muchos otros.

Por otra parte, ‘La casa de los famosos México’ revolucionó la televisión mexicana. Su primera temporada consagró a Wendy Guevara como la ganadora y una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo y, la segunda temporada, puso en el ojo del huracán a personajes polémicos como Gala Montes y Adrián Marcelo.

Lee: Aristeo Cázares es captado saliendo con Caeli de ‘Hoy': ¿Romance en puerta? ¿Y su novia?

La Casa de los Famosos México Logo / Facebook: La Casa de los Famosos Tv

En medio de las especulaciones y las ansias por el inicio de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, mucho se ha dicho en redes sociales y en medios que uno de los participantes podría ser un atleta de Exatlón México que también fue conductor de ‘Venga la alegría’ en su versión fin de semana. Hablamos de Aristeo Cazares.

¿Aristeo Cazares fue vetado de Exatlón México?

Aristeo Cazares se alzó como el ganador indiscutible de la segunda temporada de Exatlón, convirtiéndose en uno de los rostros favoritos de la televisión. Su popularidad lo llevó a integrarse al elenco de conductores de ‘Venga la alegría’ los fines de semana. Sin embargo, en noviembre de 2022 anunció su salida del matutino y a principios de 2023 fue confirmado para la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, del cuál salió de manera inesperada argumentando que se tuvo que salir por motivos personales.

“No voy a poder continuar con ustedes. Hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia” Aristeo Cazares

En ese momento se desataron sus especulaciones pues Paty Navidad señaló que se debía a temas legales con su anterior trabajo en ‘Venga la alegría’.

Luego de una ausencia prolongada en las pantallas, Aristeo Cazares anunció que se unía al reality show del programa ‘Hoy’, ‘Las estrellas bailan en Hoy’. En la competencia fue pareja de Caeli, con quien se especuló que tenía una relación.

Aristeo Cazares y Caeli



Te puede interesar: Exnovia de Aristeo Cázares habla de su ruptura; ¿sabía de la infidelidad con Caeli?

En un encuentro con los medios, Aristeo reveló detalles de su salida de la otra empresa:

“Sé que a veces no es cuestión de la empresa, quizás son dos o tres personas por ahí (las que no me quieren) Yo le doy vuelta a la página, no pasa nada”.

¿Aristeo entra a ‘La casa de los famosos México’ 2025?

En su momento, cuando participó en el reality de baile, Aristeo señaló:

“Me abren las puertas en (Hoy). No sé que vaya a pasar, va a ser una entrada para ver qué se da. Voy a dar lo mejor de mí”.

Esto dejó abierta la posibilidad de participar en otras producciones de la televisora de San Ángel. Si bien, actualmente se rumora fuerte que podría ser participante de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, lo cierto es que ni él ni ninguna fuente oficial de la producción del show se han pronunciado al respecto. Tampoco lo han hecho al ‘run, run’ que apunta a que una famosa influencer entraría a LCDLFM.

Te puede interesar: Aristeo Cázares y Caeli no descartan un romance: “Estamos desarrollando un lazo”