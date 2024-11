Caeli y Aristeo: El romance florece en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y va muy serio ¡Están viviendo juntos!

En el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’ cupido anda suelto. Primero flechó a Imanol y a Sandra Itzel, quienes, aunque no han hecho oficial su romance, siempre están juntos e incluso ya conviven con amigos en común. Otra pareja que da mucho de qué hablar es la de Caeli y Aristeo, pues tienen una relación un tanto en secreto, aunque todo mundo sabe.

Una persona cercana a la pareja nos dice: “Desde que se vieron el primer día hubo un flechazo. Fueron los primeros que se empezaron a hablar cuando les dijeron que serían pareja y las cosas se fueron dando. Caeli es una mujer bellísima y él es todo un galán y en los primeros ensayos empezó a existir más que química”.

Ve: LEBEH: Aristeo Cázares y Caeli no descartan un romance: “Estamos desarrollando un lazo”

Redes sociales

Aristeo y Caeli: Se han convertido en una de las parejas favoritas de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Nos cuenta que las cosas no iniciaron de la mejor manera: “Esto casi nadie lo sabe. Cuando Aristeo entró al reality aún era novio de Renata Salas, con la que llevaba varios meses. Cuando empezaron los ensayos y la química entre Caeli y Aristeo era más que evidente, él empezó a estar ausente”.

“Renata le preguntó si pasaba algo y él le dijo que no, que todo estaba bien. Sin embargo, después Aristeo le dijo que no se sentía a gusto con la relación. Que ahora con el reality se le complicaban los tiempos. Entonces le pidió que mejor se dieran un tiempo. Todo esto por WhatsApp porque ni la cara le quiso dar. Lo que pasaba realmente era que Aristeo y Caeli ya estaban más que juntos, y no solamente en la pista de baile”.

Además, nos dice que la relación entre Caeli y Aristeo va tan rápido que ya viven juntos: “Cuando menos nos dimos cuenta, él se empezó a quedar en el depa de Caeli, que está sobre Reforma y hacen vida juntos. Los sábados te los puedes encontrar desayunado en las plazas y los lugares de la zona. Están muy ilusionados”.

Checa: Aristeo ¿confirma romance con Caeli? Alana los ventanea: “Hace una semana que no llega a dormir a su casa”

Redes sociales

Aristeo rompió con su novia para darse una oportunidad con Caeli

Al preguntarle por qué no han querido decirlo ante los medios o la gente, nos cuenta: “Aristeo se cuida de no quedar como el vato que terminó con una para andar con otra. Aunque es la realidad. Caeli tampoco quiere verse como la que le bajó el novio a otra chava. Por eso andan con perfil bajo. Aunque todos sus fans se dan cuenta de que siempre están juntos. Cuando ensayan publican cosas juntos, pero cuando están en la calle o haciendo su vida, suben las cosas en distintos horarios”.

“Ellos se van a esperar a que, si la relación se da después del reality, lo hagan oficial. Mientras, están felices dentro y fuera de la pista”, concluyó.

Tenemos una entrevista con Caeli en “El mitangrit de Horacio”. No te la pierdas en el canal de YouTube o en tu plataforma favorita de pódcast.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.