Aristeo ¿confirma romance con Caeli? Alana los ventanea: “Hace una semana que no llega a dormir a su casa”

Los rumores de un posible romance entre Aristeo Cázares y Caeli han encendido las redes sociales. Todo comenzó cuando el paparazzi Arturo Gallegos los captó saliendo juntos de Televisa, avivando las especulaciones sobre una relación más allá de su participación en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”.

Esta noticia ha tomado por sorpresa a los seguidores de ambos, especialmente considerando que Cázares mantenía una relación con la atleta Renata Salas hasta hace poco. La confirmación de la ruptura por parte de Renata a través de sus redes sociales ha intensificado el interés en esta nueva posible pareja.

“Sí, mi relación con Aristeo terminó hace ya unos días, semanas... Solo les pido respeto a las dos partes. Cada quien está viviendo su duelo a su manera y, justamente por respeto a la relación, no va a haber detalles de mi parte. Espero su empatía y su apoyo”, añadió.

Caeli y Aristeo Cázares se van a vivir juntos

Durante el detrás de cámaras de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Aristeo Cázares sorprendió a Caeli con un ramo de rosas, generando un momento de gran ternura entre ambos. La influencer, visiblemente conmovida, agradeció el gesto de su compañero de baile.

Sin embargo, en una confesión que dejó a todos intrigados, Caeli reveló sentirse confundida por la actitud de Aristeo. Si bien fuera de cámaras mantiene una conexión muy especial y es sumamente atento, cuando las cámaras están encendidas, su comportamiento parece cambiar.

“Gracias. Estoy contenta, solo que a veces me confundes. Siento que fuera de cámaras eres súper lindo, y dentro de cámaras parece que ni conectamos. Afuera conectamos muy cañón.” Caeli

Aristeo, en plan de calmar a Caeli aseguró: “Es que siento tensión, de hecho nos vamos a mudar” Caeli se quedó callada, pero sus ojos ¡dijeron todo!, pues su expresión fue de evidente sorpresa al saber que se reveló lo que tal vez entre ellos era un secreto. La mirada desafiante de Caeli se disipó cuando Alana Lliteras, que se encontraba grabándolos, preguntó exaltada y sorprendida: “¿Ya se van a mudar?”. A Caeli no le quedó de otra más que decir: “Ese es el plan. De hecho, ya traigo una maleta”

Alana Literas revela la relación de Aristeo Cázares y Caeli

Como si la revelación de Caeli no hubiera sido suficiente para agitar las aguas, Alana Lliteras soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta. Aseguró que Aristeo llevaba noches durmiendo fuera de casa.

“Hace una semana Aristeo, que no llega a dormir a su casa” Alana Lliteras

Esta información la confirmó Caeli ya en el foro cuando le peguntaron qué es lo que pasaba realmente con Aristeo.

Caeli confirma la conexión que tiene con Aristeo Cazares: “¿Esto es real?”

“Mira, llevamos semanas muy a gusto los dos aquí. Me pongo súper nerviosa porque, la verdad, está pasando algo muy bonito y real. No sé si es el baile, pero hemos tenido mucha conexión. El otro día me grabaron así, escondidos, súper paparazzi, abrazados. Y yo como que, ‘¡Aquí hay cámaras por todos lados!’. Me dio flores, y siempre tiene detalles muy bonitos conmigo. Nos hemos visto casi 24/7, casi, casi. Es algo muy bonito. Le estoy tomando mucho cariño”, dijo Caeli cuando le preguntaron sobre el detrás de cámaras.

Tania Rincón hizo la pregunta que todos esperábamos: “¿En qué momento sientes esa conexión (con Aristeo)?” y sin tardar Caeli contestó.

“Desde el principio, ¿sabes? Cuando conoces a alguien y comienzan las bromas. Ambos estamos enfocados, pero muy bobos. Siento que eso nos ha conectado mucho, entre chistes y risas. Además del baile, que siempre me ponen puras canciones (muy juntos) yo no paro de bromear. Esas bromitas han ayudado también, creo que ha sido ese ‘miedito’ de preguntarnos: '¿Esto es real?’. Pero también es un reality, entonces, ¿cómo separas las cosas?” Caeli

Hasta ahora no se han dado más detalles ni se ha confirmado que la pareja de famosos esté saliendo. Parece que el amor está en el aire en el foro del reality pues también hay mucha química en la pareja de Sandra Itzel e Imanol.

