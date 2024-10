Imanol y Sandra Itzel en romance, ¡secreto a voces en LEBEH!: “Guapísima, entrona y maravillosa”

Una de las parejas que ha causado sensación en Las estrellas bailan en Hoy es la de Sandra Itzel e Imanol, quienes, además de conseguir buenas calificaciones, han logrado que la química traspase las pantallas. Se cocina un romance fuera de las pistas de baile.

Al respecto, Imanol nos comentó: “Ahora que conocí a Sandra, ¡qué mujer tan maravillosa! Qué química tan chida estoy haciendo con ella. El día que nos conocimos hicimos un clic que pocas veces sucede en la vida. Estoy muy agradecido por esta coincidencia”

En el reality Las estrellas bailan en Hoy, es evidente la química entre Sandra Itzel e Imanol

Añadió que Sandra Itzel le encanta: “Es una mujer guapísima. Tiene unos ojos hermosos”. Y no descarta un romance con ella: “Yo estoy soltero y no he cerrado mi vida a nada. Me ha costado mucho trabajo darme oportunidades y abrirme. Después de un golpe como el que te das cuando te divorcias, te vuelves muy cauteloso. Pero ella es un amor de mujer”.

“Vamos paso a paso compartiendo nuestros momentos, nuestro baile, nuestra energía. Que pase lo que tenga que pasar”.

Con su ex, Adrián Di Monte, Sandra Itzel vivió una historia conflictiva

Hace unos meses, tras nueve años de matrimonio, la cantante y actriz quedó por fin divorciada del actor Adrián di Monte, tras una batalla legal y mediática que involucró acusaciones de violencia familiar, acoso y presuntas infidelidades. Sobre esto, Imanol nos dice que apoya a Sandra Itzel por completo: “La admiro mucho. Conozco una situación así. Ella en su tema y yo en el mío (Imanol también enfrentó un complicado divorcio), pero siempre con una visión de salir, de progresar, resolver y continuar. Porque la vida sigue”.

¿Ella te ha contado de lo que vivió con su ex? “Sí. Hablamos de esos temas y lo hacemos con respeto, prudencia y madurez. Y al 100 por ciento (le expresa su apoyo). De su personalidad, me gusta que sea poderosísima y determinada como ella sola. Es entrona”.

Finalmente, Imanol está feliz y lleno de trabajo: “Estoy en la obra Mentiras, la gira 2000s por siempre y la telenovela Papás por conveniencia, para la cual Rosy Ocampo se acordó de ese niño que venía del mar y se trajo a “Felipe” a hacer negocios a la capital sin tener en los planes encontrarse con una “Luz Clarita” (Daniela Luján) ahora llamada “Clara Luz”, que le cambiará la vida. “Felipe” es un cuate muy bueno, que, en las debilidades o momentos de flaqueza de otros, no se aprovecha de ellos, sino que extiende su mano y busca ayudar”, finalizó.

