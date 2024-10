Vocalista de Reik fue captado vacacionando con un “misterioso” hombre ¿estrena romance?

Jesús Navarro, el vocalista de Reik, ha desatado una ola de rumores en redes sociales tras la filtración de unas fotografías donde aparece disfrutando de unas vacaciones junto a un apuesto joven identificado como Raúl Arpa. La identidad de este misterioso acompañante y la naturaleza de su relación han generado gran expectación entre los fans del cantante mexicano, quienes han inundado las redes sociales con todo tipo de especulaciones.

Estas imágenes avivan la polémica que surgió en mayo pasado, cuando se difundió una supuesta entrevista en la que el cantante habría declarado formar parte de la comunidad LGBT+. Aunque la veracidad de dicha entrevista fue cuestionada, pues hasta ahora, dicho material no existe.

Jesús Navarro: ¿Ha confirmado ser parte de la comunidad LGBTTQ?

Según la entrevista que desató rumores sobre su orientación y de la cual no se tiene rastro, Jesús supuestamente dijo que algunos temas de Reik estaban dedicados para algunos exnovios, pero la única entrevista donde hace mención de los rumores es con Matilde Obregón, y lo único que verbalizó es que no le molestaban los rumores: “No me molesta en lo absoluto. No tiene nada de malo ser gay”.

Jesús Navarro: La vida sentimental del cantante ha sido objeto de gran interés mediático ¡y los rumores no han faltado!

El vocalista de Reik ha mantenido relaciones públicas con reconocidas figuras del espectáculo. En 2010, tuvo un breve romance con la actriz Aislinn Derbez, una relación que culminó cuando el cantante se mudó a Los Ángeles para impulsar su carrera musical. Posteriormente, entablaría una relación más duradera con la modelo Estefanía Ahumada, la cual se extendió por dos años, de 2012 a 2014. A pesar de su separación, ambos mantienen una amistad.

Sin embargo, luego de estas dos relaciones con las guapas actrices, se avivó el rumor de su orientación y con ella en 2021, se especuló sobre un posible romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra, noticia que Navarro desmintió, aunque Yatra reconoció públicamente su admiración por él. Además, también se le vinculó sentimental con Pol Granch, actor de la serie 'Élite’.”

Jesús Navarro, ¡nuevas fotos reavivaban rumores!

Cabe destacar que otros medios han retomado las fotografías que TVNotas reveló en mayo de 2018. Donde se mostraba por primera vez al cantante y al abogado disfrutando de unas calidas vacaciones en las playas de Cancún, Quintana Roo. En ese momento Jesús también guardo silencio y no detalló si se trataba de un amigo o una romance.

Ahora las fotografías que han circulado en redes sociales muestran a Jesús Navarro y Raúl Arpa, un abogado, compartiendo momentos especiales. En una de ellas, ambos lucen impecables trajes negros mientras se dirigen a una boda, lo que sugiere una relación cercana y un círculo social en común. Otra imagen, capturada en un día diferente, los muestra disfrutando de una cena con amigos.

Estas imágenes han generado gran expectativa entre los fans del cantante, quienes ansían conocer más detalles sobre esta nueva etapa en su vida pero ante la avalancha de rumores y especulaciones, Jesús Navarro ha guardado silencio. Sin embargo, su discreción ha alimentado aún más la curiosidad del público.

¿Quién es Raúl Arpa, el misterioso hombre con el que es relacionado Jesús Navarro?

Raúl Arpa, el abogado que ha acaparado la atención de los medios por aparecer en las historias de Jesús Navarro, reside actualmente en Chicago, Estados Unidos.

El abogado mantiene una presencia activa en redes sociales, aunque de forma privada, principalmente en Instagram.

Además de ser captado junto a Navarro en diversas ocasiones, como en la boda de Mauricio Nieto, sus historias compartidas han dejado entrever una estrecha relación y complicidad entre ambos. Sin embargo, al no ser una persona pública, no hay mucha información de el en la web.