¿Jesús Navarro de Reik es parte de la comunidad LGBT? Se viraliza rumor, aquí te decimos la verdad

El talentoso vocalista de la banda mexicana, Reik, Jesús Navarro está siendo tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un rumor acerca de sus preferencias porque supuestamente dijo abiertamente en una entrevista que formaba parte de la comunidad LGBT.

Aunque en pleno 2024 la orientación de las personas ya no debería de ser un tema que dé de qué hablar, los rumores de que Navarro tenía otras preferencias habían abundado desde hace años y más aún recientemente que se dejó ver junto a otro hombre, lo que avivó nuevamente las especulaciones.

Lo cierto es que de la supuesta entrevista, mencionada incluso por algunos medios de comunicación e intrenautas que replicaron la información, no hay rastro, no existe.

Estas son las publicaciones que se han viralizado en redes:

Jesus Navarro vocalista de Reik salió del closet 🌈

¿Qué dijo Jesús Navarro sobre sus preferencias?

Según mencionan, Jesús dijo que algunos temas de Reik estaban dedicados para algunos exnovios, pero lo cierto es que en una vieja entrevista con Matilde Obregón, lo único que verbalizó es que no le molestaban los rumores: “No me molesta en lo absoluto, no tiene nada de malo ser gay”.

En otra entrevista más reciente con Jessie Cervantes, el vocalista de Reik comentó que en redes le acusaban de “vestir como señora”, pero no dijo nada más sobre sus preferencias o sus canciones.

El cantante subió esta fotografía hace un tiempo y avivó los rumores sobre sus preferencias / Instagram

Hasta el momento Jesús Navarro no ha comentado nada respecto a esta información que circula en redes y que se ha viralizado rápidamente siendo replicada por muchos y generado reacciones entre los internautas, quienes aseguran que “no es una sorpresa” la supuesta declaración.

Además, se sabe que el famoso cantante tuvo una relación heterosexual con Aislinn Derbez, mientras que sus otros supuestos romances con hombres nunca han sido confirmados, aunque se rumoraba que tuvo algo con Pol Granch de la serie ‘Élite’.

