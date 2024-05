Defraudan a la Barby Juárez con su patrimonio ¡y fue alguien del medio del espectáculo!

Mariana ‘la Barby’ Juárez, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ sorprendió en febrero cuando dijo que alguien le había robado todo de sus cuentas bancarias dejándole solo $200 pesos.

A tres meses de lo sucedido, la boxeadora fue cuestionada al respecto y al parecer decidió tomar medidas sobre el tema denunciando ante las autoridades y por lo mismo no pudo dar muchos detalles del caso.

Lo que sí, la prensa le preguntó si había sido alguien del medio y respondió: “En el medio que estamos todos los que trabajan con uno”, limitándose así a revelar el nombre de la persona que jugó con ella y traicionó su confianza.

La Barby no quiso decir el nombre para dar oportunidad a que todo se resuelva de la mejor manera / Instagram

‘La Barby’ Juárez denuncia que le robaron todo

La atleta no quiso dar más detalles porque quiere “dar chance a que se resuelva todo” y “dar esa oportunidad para que no digan que al rato no di la oportunidad de aclarar cosas”.

‘La Barby’ reflexionó diciendo “somos muy confiados creemos que la gente es de confianza, se hacen amigos de uno, te hablan con tanta sinceridad que dices, ‘es de la persona que menos me lo puedo esperar’, pero bien dice la palabra que ‘maldito el hombre que confía en el hombre’”, agregando que aprendió su lección y que a partir de ahora sí se manejará con contrato: “A aprenderle chicos, ahora sí todo con firmita, contrato y hablado”.

Mariana también se reservó a hablar de cantidades, pero en su momento denunció que habían hecho múltiples pagos y transferencias de miles de pesos con su tarjeta, aunque sí pudo “guardar” algo de dinero y no quedarse sin nada.

“Más que nada lo que me ha dolido es la confianza que le puede dar uno a una persona y que de repente te volteen todas las cosas, es triste. Es el patrimonio de mi hija, yo sé que al final del día el dinero va y viene, pero se me hace muy injusto que uno trabaje y se quieran llevar lo que uno con mucho trabajo ha costado y miren que yo sí me gano la vida a ch1ng*d4azos”, concluyó.

