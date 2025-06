¿M’balia Marichal estafa fans? Exhiben chats en los que la ex OV7 es señalada de fraude

M’balia Marichal, conocida por ser una de las voces más emblemáticas del grupo OV7, vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por un regreso musical ni por su vida amorosa, sino por una fuerte acusación que circula en redes sociales.

Una fan asegura que fue víctima de fraude por parte de la cantante tras comprarle un producto que nunca recibió. El caso ha escalado en plataformas como YouTube, donde incluso se han mostrado los mensajes directos que presuntamente comprometerían a la también influencer.

M’ Balia Marichal relata problemas de salud que padeció en los días pasados. / Instagram: @mulatamarichal

¿Por qué acusan a M’balia de OV7 de fraude en redes sociales?

M’balia Marichal ha sido blanco de críticas en redes sociales luego de que una seguidora denunciara públicamente haber sido víctima de estafa. De acuerdo con lo que dijo la supuesta afectada, la cantante le habría vendido un producto natural, específicamente un té détox, por el cual supuestamente pagó 1,199 pesos, pero, según sus palabras jamás recibió el paquete, a pesar de que, presuntamente M’balia confirmó el pedido.

La denuncia fue expuesta en el canal de YouTube del periodista Michelle Rubalcava, quien presentó capturas de pantalla con los supuestos mensajes entre la fan y la artista. En estos chats se aprecia cómo, presuntamente M’balia intentaba justificar la falta de entrega argumentando fallas logísticas, errores de su equipo y cambios en su personal. Sin embargo, aparentemente la cantante nunca habría ofrecido una solución concreta, lo que provocó que la usuaria perdiera la esperanza de recibir el producto.

“Entiendo que no es una cantidad de dinero tan alta, pero no se vale que nos engañe así”, expresó la seguidora, quien además reveló que otras dos chicas estarían atravesando situaciones similares con diferentes montos.

¿Qué supuestas pruebas presentó la fan afectada contra M’balia de OV7?

Según el testimonio de la usuaria, presuntamente afectada por M’balia, ella decidió volver a comprar el té détox porque ya lo había probado anteriormente y le funcionó. Por eso, confió en realizar una nueva compra directamente, supuestamente, con M’balia Marichal, quien promociona el producto a través de su cuenta oficial. La fan no solo presentó el comprobante de pago, sino también capturas de sus supuestas conversaciones con la cantante, en donde esta aparentemente reconoce que el pedido está registrado, pero que hubo confusiones con los envíos.

En los mensajes que mostró Michelle Rubalcava durante su video, se observa cómo M’balia habría respondido con frases como “tuvimos un cambio de personal”, “ya se está solucionando”, y “te prometo que esta semana queda resuelto”. Sin embargo, al pasar las semanas y no recibir ningún paquete ni reembolso, la fan comenzó a sospechar que estaba siendo ignorada y decidió compartir su experiencia.

“Primero me dijo que se había enviado a otra persona, después que estaban en reacomodo... pero ya nunca me respondió”, relató la seguidora, quien decidió hacer pública la situación al darse cuenta de que no era la única en esa situación.

¿Otras personas también han sido presuntamente afectadas por M’balia de OV7?

El caso tomó más fuerza cuando la misma fan denunciante aseguró que no era la única que se sentía engañada. Según comentó, dos chicas más vivieron una experiencia similar. Presuntamente compraron productos promocionados por M’balia Marichal, habrían realizado el pago correspondiente y jamás habrían recibido lo prometido.

En este contexto, Michelle Rubalcaba también expresó su preocupación, y señaló que, si bien no se trata de un fraude masivo, sí puede representar un problema de reputación para la artista si no aclara lo ocurrido:

“Es un tema delicado. No se está diciendo que sea una estafadora profesional, pero sí que hay seguidoras que sienten que no se les ha dado una respuesta justa”, dijo el comunicador.

¿Qué ha dicho M’balia de OV7 sobre estas acusaciones de fraude?

Hasta el momento, M’balia Marichal no ha emitido ningún comunicado oficial sobre estas denuncias. En sus redes sociales no ha hecho referencia al tema, lo que ha generado más especulaciones entre sus seguidores.

Algunos fans han salido a defenderla, argumentando que podría tratarse de un malentendido o un problema de logística mal manejado, mientras que otros exigen una disculpa pública o la devolución del dinero a las afectadas.