M’balia revela su estado de salud tras ser hospitalizada por fuerte infección de riñón

La cantante M’balia Marichal, exintegrante de OV7, encendió las alarmas entre sus seguidores al confirmarse que había sido hospitalizada por problemas de salud. La incertidumbre creció debido al silencio de su familia y de sus excompañeros de grupo, lo que llevó a diversas especulaciones.

Fue Érika Zaba, también exmiembro de OV7, quien rompió el silencio y confirmó la noticia durante una entrevista en el programa Ventaneando. Zaba explicó que la situación se debió a complicaciones de salud que llevaron a la hospitalización de M’balia.

Erika Zaba habla sobre la salud de M’balia

“La morena estaba enferma. Le mandé un mensaje. Me contestó su marido y ya todo está más estable”, declaró Érika Zaba en el programa. Fue en este espacio donde se reveló que la cantante enfrentaba una infección de riñón derivada de una complicación en las vías urinarias.

M’balia explica su condición y agradece el apoyo

Para calmar los rumores y preocupaciones, M’balia recurrió a su cuenta de Instagram, donde compartió detalles sobre su salud. En una serie de historias, explicó que la hospitalización fue consecuencia de una infección urinaria que avanzó hasta los riñones.

“Estoy mucho mejor, ya estoy en casa recuperándome y agradezco el apoyo de todos ustedes”, aseguró la cantante.

Además, M’balia explicó que su alto umbral de dolor le impidió notar los síntomas a tiempo, lo que permitió que la infección avanzara:

“El tema es que soy asintomática y el bicho que tenía era muy resistente a antibióticos. Todo mal. Cuando me entero que tengo la infección, es porque ya subió al riñón, porque no siento nada. Tengo un umbral del dolor enorme. No doy síntomas”, detalló.

La cantante también compartió que, pese a las complicaciones, logró recibir tratamiento a tiempo:

“Esta vez el bichito quería emigrar a otros sistemas y había que detenerlo a tiempo. Las fiebres estaban muy rudas, pero afortunadamente ya en casita fue la cosa más leve de la vida, de la forma más dolorosa. Estamos bien. Gracias por todo el amor. No se preocupen, estamos aquí tomando café”. M’ Balia

M’ Balia Marichal relata problemas de salud que padeció en los días pasados. / Instagram: @mulatamarichal

M’Balia: quiere embarazarse de Alex Tinajero

M’Balia es madre de cuatro hijos, fruto de su matrimonio con Julián Ledón. Actualmente, la cantante vive el amor junto a su esposo trans, Alex Tinajero, con quien lleva una relación de más de un año.

M’Balia y Alex se casaron por lo civil hace dos años. La pareja se enfoca en agrandar la familia antes de planear la gran ceremonia nupcial que desean celebrar en el futuro.

Para tener a su primer hijo juntos, M’Balia y Alex han optado por el método de fecundación in vitro. M’Balia se somete a un tratamiento hormonal como parte de este proceso. Además la pareja ha viajado a Europa, como te lo contó en exclusiva TVNotas, para encontrar a los médicos adecuados que puedan ayudarlos a cumplir su sueño.

