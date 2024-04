M’Balia rompe el silencio ante las acusaciones contra Kalimba y asegura que cree en su inocencia

El cantante Kalimba enfrenta un momento complicado después de ser vinculado a proceso por las autoridades de la Ciudad de México debido a acusaciones de abus0 por parte de la joven Melisa Galindo. A pesar de esto, continuará su proceso en libertad mientras enfrenta la ley.

M’Balia, hermana de Kalimba, ha decidido romper el silencio respecto a las acusaciones y hablar sobre el proceso legal que atraviesa el cantante.

En una entrevista con el programa matutino Venga la alegría, M’Balia expresó su plena confianza en la inocencia de su hermano y en que eventualmente saldrá a la luz la verdad.

Checa: Kalimba y Melissa Galindo se presentan a su nueva audiencia en el Reclusorio Oriente ¿qué pasó?

Melissa Galindo con top rosa / Instagram: @ariborovoy y @kalimbaofficial



M’ Balia revela que no ha sido fácil para la familia

La también cantante y excompañera de Kalimba en la banda OV7 compartió que han sido semanas muy difíciles para la familia, pero prefieren enfocarse en la certeza de quién es su hermano y en los buenos momentos compartidos, en lugar de concentrarse en las adversidades.

“100% con todo mi ser, la forma en la que nosotros nos comunicamos es privada, pero lo único en lo que me puedo centrar mi corazón en la fe y la confianza de que todo se va aclarar”, dijo. M’ Balia

Kalimba y Melissa Galindo / Alejandro Isunza

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar y mira, cada quien su corazón, cada uno sus formas, sus maneras y sus decisiones. No te puedo decir que el corazón no duela, y que no se generen emociones no agradables en un proceso como este, pero al mismo tiempo la certeza de saber quién es él. Es en donde más nos mantenemos firmes”.

Checa: Adamari López revela que pesó en vender su casa tras ser despedida de ‘Hoy día’

M’ Balia asegura que Kalimba es un ser extraordinario

M’Balia destacó que, a pesar del dolor y las emociones desagradables que genera este proceso, mantienen la fe y la confianza en que todo se aclarará. Expresó su orgullo y gratitud por tener a Kalimba como hermano, describiéndolo como un ser extraordinario con el que ha compartido tanto momentos buenos como malos.

“Estoy muy orgullosa y agradecida de que sea mi hermano, de que sea la persona con la que he compartido tantos años. Es un ser extraordinario. Estamos llenos de fe. Confiamos en que así va a ser y que la vida además le va a responder con creces todo lo que se le ha hecho pasar”, concluyó.

Checa: William Levy y Elizabeth Gutiérrez: Filtran video de policías en su casa, lágrimas, gritos y ¿una mujer?