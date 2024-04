William Levy y Elizabeth Gutiérrez: Filtran video de policías en su casa, lágrimas, gritos y ¿una mujer?

Elizabeth Gutiérrez anunció hace dos semanas el fin de su relación con William Levy tras 20 años de relación. Desde hace tiempo hubo especulaciones sobre su separación, y en esta ocasión la actriz confirmó su ruptura.

Después salieron a la luz reportes policiales que mostrarían que la relación de la pareja, sin duda, atravesó duros momentos.

Según la revista estadounidense People en español, la policía fue a la casa de Levy y Gutiérrez en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses, respondiendo a llamadas relacionadas con altercados domésticos. El reporte más reciente ocurrió el pasado 2 de marzo y se dio a conocer a través de los medios.

¿Qué altercado doméstico protagonizaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

De acuerdo con lo reportado por People, el incidente más reciente ocurrió el 2 de marzo. El agente que respondió a la llamada informó que Gutiérrez fue quien habría llamado a la policía, y habría explicado que estaban separados y que ella, junto con su hija adolescente y dos sobrinas de California estaban de visita y habían ido a la casa en ese momento. Del mismo reporte se dijo que la hija de Levy ingresó al domicilio con sus primas y desde adentro llamó a su madre, quien se esperaba afuera, para informarle sobre un “altercado” que se había suscitado con su papá.

El reporte continúa detallando que la adolescente relató al agente de la policía que el altercado ocurrió cuando intentó ingresar con sus primas a la habitación principal para buscar su ropa y escuchó la voz de una mujer. Al encontrar la puerta cerrada, tocó, lo que provocó que su padre (Levy) saliera del dormitorio y la “empujara” para evitar que entrara.

La hija de ambos aclaró que el empujón fue para impedirle entrar al cuarto, pero nunca con intención de hacerle daño.

Filtran video de la policía llegando a casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy.

El programa ‘El Gordo y la Flaca’ compartió este jueves 18 de abril el video que se filtró en el que se vería a las autoridades llegando a la casa de Elizabeth Gutiérrez y William Levy en Florida. Las imágenes grabadas a las 11:07 am del 2 de marzo muestran a la actriz con gafas oscuras acercándose a los oficiales y reporta lo siguiente:

“Esta es mi casa y hay una mujer con mi ex. Hay una mujer en el cuarto, ella la vio y la mujer estaba escondiéndose”. Elizabeth Gutiérrez

“Ella vino a recoger ropa y golpeó la puerta del cuarto del papá, vio a una mujer ahí en su cuarto. Ella quería saber quién era, obviamente él está bajo la influencia de algo”. Elizabeth Gutiérrez

A lo lejos, William grita a los oficiales que lo dejen tranquilo y la hija responde: “No tú déjanos tranquilas”.

Elizabeth exige a los policías que saquen a la supuesta mujer de su casa y pide que la acompañen al domicilio para ver quién es la mujer que estaría con el actor.

“Yo estaba esperando en el carro y esta es mi casa, la casa de mis hijos y necesito que ella se vaya”.

Elizabeth Gutiérrez tiene bloqueado a William Levy por supuestos insultos

Los oficiales intentan calmar a la hija de William Levy y le dicen que es un problema entre sus padres. Además, un policía le sugiere que se comunique con su esposo antes de llamar a la policía. Ella asegura que lo tiene bloqueado porque cada vez que le llama es para ofenderla.

“No, yo lo tengo bloqueado porque cada vez que me llama es para insultarme. Elizabeth Gutiérrez

Otro policía interroga a William Levy, le pregunta si está armado y él afirma que no y lo invita a pasar al domicilio. Al ser propiedad privada, no se muestra qué ocurre dentro de la casa, pero ‘El gordo y la flaca’ reporta que dicho interrogatorio duró 30 minutos.

Cuando los policías regresan con Elizabeth, le explican que no hay nadie en casa, solo la empleada doméstica, pero la hija de William Levy asegura que sí había alguien más, se enoja y se va al carro.

Elizabeth explica que su hija ha tomado partido porque ha “pasado por mucho” y no ha sido fácil para ella esta situación. Asegura que seguramente la mujer escapó o salió de la casa, pero afirma que si estaba “estoy segura de que ella se fue”.

Elizabeth Gutiérrez revela que William Levy la corrió de la casa

Los policías le dicen a Elizabeth Gutiérrez que no tiene obligación de decir dónde está ella, pero sí informar al papá dónde está su hija. Esto luego de que Levy reportara que no sabía nada de su hija y Elizabeth Gutiérrez no le informaba al respecto. Ella, muy conmovida, rompió en llanto.

“Los vemos dos veces a la semana en el béisbol. Él ni siquiera mira a su hija, no habla con su hija, ni siquiera la textea para preguntarle si ha comido, si está bien, si necesita dinero. Yo estoy viviendo con lo que mi familia me está dando porque él solo fue como ‘vete de aquí. Dame las llaves del carro’. Yo estoy en un carro de renta, estoy fuera ahora”. Elizabeth Gutiérrez

Finalmente, Elizabeth Gutiérrez pide ayuda a los oficiales para acceder a la casa y sacar algunas pertenencias, y se retira del domicilio junto a su hija.

