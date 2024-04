¿Se va otro conductor de Venga la alegría? ¿Llega un actor de la otra televisora?

En múltiples ocasiones, el matutino de TV Azteca ha sido objeto de señalamientos, incluso memes, debido al gran número de conductores que salen a cuadro todos los días a través de la señal de Azteca Uno. Entre ellos destacan: Luz Elena González, Sergio Sepúlveda, Mauricio Barcelata, ‘el Capi’ Pérez, Kristal Silva, Quique Mayagoitia, Tábata Jalil, Jimena Longoria y Ricardo Casares, entre otros.

Lo anterior ha sido una estrategia de la producción para aumentar el rating del matutino de la empresa del Ajusco. Por esta razón, el periodista Hugo Maldonado ha dicho que un nuevo cambio se habría llevado a cabo en el programa. ¡Uno de sus conductores habría dejado del matutino!

¿Quién podría abandonar Venga la alegría?

Según Hugo Alexander Maldonado, existen especulaciones de que Carlos Muñoz, mayormente conocido como ‘el Chicken’ ya no pertenecerá a Venga la alegría en su versión de fin de semana debido a que no habría sido aceptado por la audiencia y no ha asistido a la transmisión.

“Me puse a investigar y me encuentro en las redes que este fin de semana no estuvo en el programa ‘el Chicken Muñoz’ (...) Se venía manejando su salida del ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ y lo que me encuentro es que ya no estuvo este fin de semana”. Hugo Maldonado

Agregó: “Trabaja en una cabina, trabaja para Índigo radio. Es conductor de noticias y sí estuvo el lunes en su horario habitual. Entonces estamos hablando de que si sí estuvo en su pódcast digital y ya no estuvo en la televisión, pues al parecer está fuera del programa y ni adiós dijo porque este fin de semana ya hubo otro conductor”.

¿Quién sería el suplente de Carlos ‘el Chicken’ Muñoz?

Asimismo, Hugo manifestó que ya se tendría a reemplazo de Chicken y se trataría de Toño Valdés, quien formó parte de programas de la televisora de San Angel, como lo es Como dice el dicho.

Y es que el histrión fue presentado como conductor invitado de Venga la alegría fin de semana el pasado sábado. Sin embargo, se desconoce si él sería quien supla a Carlos Muñoz, luego de su supuesta salida del matutino.

Cabe recordar que una de las colaboradoras de TV Azteca dio a conocer que el matutino en su versión de fin de semana estaría haciendo casting, ya que se buscarían suplentes para algunos de sus conductores, tal como Natália Subtil, dado que se encuentra participando en MasterChef Celebrity.

Al momento, Carlos no ha confirmado su salida del VLA, incluso en sus redes sociales sigue indicando que es conductor del matutino.