Paola Rojas sufre incidente nadando, esto es lo que sabemos

Paola Rojas no solo destaca en el mundo del espectáculo por ser una de las mejores periodistas, sino también por el estilo y calidad de vida que lleva, ya que en múltiples ocasiones ha compartido en sus redes sociales que sabe equilibrar su cuidado personal con su carrera.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Paola. Recientemente publicó que mientras se ejercitaba tuvo un incidente.

¿Qué le pasó a Paola Rojas?

Fue este 21 de mayo que Rojas realizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instgram para narrar lo que le pasó. Inició contando que el accidente ocurrió mientras nadaba.

“Hace un par de días estaba nadando, nado mucho y de pronto sentí calor horrible en el brazo. Tan fuerte que tuve que frenar para ver que tenía y entonces detecté una astilla gruesa, me la quité y listo. El calor fue importante”. Paola Rojas

La periodista aseguró que no hizo mucho caso al dolor, por lo que siguió nadando pero en la noche dijo que la despertó “la incomodidad de que está caliente”.

La lesión, provocada probablemente fue ocasionada por una picadura de abeja lo que habría dejado su brazo hinchado y rojizo. “Esta montañita roja, justamente el piquete, aunque me quité el aguijón... Obviamente voy a ir al médico, pero ahora mismo no puedo. Sé que en esta comunidad hay gente muy brillante. Si hay un médico que me pueda orientar, se lo agradecería. Pensé que podría ser una avispa, porque se puso hinchado y caliente. No me arde, solo me incomoda”, puntualizó.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, sus seguidores intentaron ayudarla, aunque también hubo quienes le recomendaron con urgencia que acudiera al médico. Algunos comentarios fueron:

Comentarios en redes sociales “Wow!! So se ve súper hinchado! Ojalá ya sepas que fue y que todo esté bien. Nos platicas para saber que estás ya bien y te atendieron. Ya nos dejas aquí pensando”, “Hola, buenos días Pao, ante todo a tu doctor, pero pudo ser una reacción alergica a una picada de avispa o abeja, sino ela reaccion fue local, primero no te rasques, debias haber tomado una difehidramina y fomento frío, pero andale al.doctor, que te mejores, un abrazo”, “Paola en esos casos es dejar todo de lado y correr con un médico. Nada es nas importante que la salud!.cuídate mucho y que todo pase pronto”, “Ajo úntalo directo a la piel , es muy bueno, que te mejores”, “Yo creo que fue una abeja! Pero asiste con un dermatólogo!”

