Wendy Guevara compra la camioneta de sus sueños y en redes lo celebran ¡Hola perdida!

Una vez más, Wendy Guevara cumplió una de sus metas. La influencer ha podido ir materializando sus sueños gracias a su esfuerzo y creciente popularidad. Recordemos que ‘la Perdida’ ya era muy conocida en redes sociales pero tras su participación y victoria en “La casa de los famosos México”, su fama se disparó. Actualmente, se puede ver, con todo lo que comparte en sus redes, que su agenda está ocupada 24/7.

Gracias a su amiga Salma, se pudo conocer que Wendy ha adquirido una camioneta de lujo. En el video compartido, se muestra a Guevara en una agencia de autos, ansiosa por ver su nueva adquisición. La camionet, cubierta con una manta azul, es revelada por ella misma. Se trata de una Ford Bronco Raptor, ¡ahí humildemente!

La nueva adquisición de Wendy generó una ola de aplausos y buenos comentarios en redes sociales. Sin embargo, también dividió opiniones. Algunos cibernautas lanzaron ácidos comentarios.

Wendy Guevara

“Lo que se ahorró al no mantener a Marlon”, “Por fin tiene su bronco x raptor”, “te lo mereces Wendy eres una chingona Dios te bendiga mi reyna”, “Bien por mi wenchis me acuerdo que al sus principios caminaba tomaba ubers hasta taxis y mira su propio carros desde que tubo su primero.”, “yo de maestro traigo dos años y medio con la mensualidad y es para pagar a 6 y es un Renault Logan 2017”, “Wendy te lo mereces muchas felicidades y lo más importante no te olvides de tus papás y sigue ayudando al que puedas que dios te bendiga siempre”