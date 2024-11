Exnovia de Aristeo Cázares habla de su ruptura; ¿sabía de la infidelidad con Caeli?

Este martes de TVNotas te contamos que el amor está surgiendo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y entre Aristeo Cázares y Caeli hay una relación amorosa. El romance entre ellos iría tan bien que ya hasta viven juntos aunque prefieren mantenerlo en secreto porque él terminó su relación anterior por WhatsApp.

Ahora que esto explotó, recordamos las palabras con las que Renata Salas, exnovia de Aristeo Cázares, dio a conocer la ruptura con la exestrella de ‘Exatlón México’ hace unas semanas.

Aristeo y Renata terminaron

¿Qué dijo la exnovia de Aristeo Cázares sobre su ruptura?

A través de un video donde se veía triste y lastimada, Renata confirmó que ya no estaba con Aristeo. En ese momento, ella fue la única que habló al respecto debido a la insistencia de los seguidores de la ahora expareja, quienes querían saber si ya no había nada entre ellos debido a la ausencia de contenido juntos en redes sociales.

“Aprovecho a hacer esta historia porque estos días que estuve ausente me llegaron muchos mensajes, muchos eran chismes, otros preocupaciones, unas especulaciones, etc, y solo quiero que todos estemos en la misma sintonía y sí, efectivamente, mi relación con Aristeo terminó hace ya algunos días, semanas”, comenzó a decir.

Renata pidió respeto e indicó que no daría las razones de su separación: “Les pido respeto a las dos partes, cada quién está viviendo su duelo a su manera, y justamente por respeto a la relación no van a haber detalles de mi parte”, dijo y solicitó encarecidamente empatía para poder superar lo que pasó entre ellos: “Espero su empatía y su apoyo. No está padre estar recibiendo mensajes fuera de lugar y menos en estos momentos tan vulnerables por así decirlo”, concluyó.

En respuesta, algunos seguidores le expresaron su apoyo con comentarios como: “Qué bueno que terminaste con el todas mías” y “ese Aris ha sido así siempre”.

Así nació el romance entre Aristeo Cázares y Caeli; él terminó a su ex por mensaje y ahora vive con su nueva novia

Una persona cercana a Caeli y Aristeo nos contó que hubo amor a primera vista entre ellos y había una química evidente. Sin embargo, el romance no inició de la mejor manera: “Esto casi nadie lo sabe. Cuando Aristeo entró al reality aún era novio de Renata Salas, con la que llevaba varios meses. Cuando empezaron los ensayos y la química entre Caeli y Aristeo era más que evidente, él empezó a estar ausente”, dijo.

“Renata le preguntó si pasaba algo y él le dijo que no, que todo estaba bien. Sin embargo, después Aristeo le dijo que no se sentía a gusto con la relación. Que ahora con el reality se le complicaban los tiempos. Entonces le pidió que mejor se dieran un tiempo. Todo esto por WhatsApp porque ni la cara le quiso dar. Lo que pasaba realmente era que Aristeo y Caeli ya estaban más que juntos, y no solamente en la pista de baile”.

El amor comenzó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ / FB: Hoy

Ahora los participantes de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ ya viven juntos y comparten todo el tiempo, por lo que en los fines de semana es común verlos desayunando en las plazas o lugares de la zona donde ahora comparten su vida y “están muy ilusionados”.

Pese a que el romance va viento en popa, lo quieren mantener en secreto porque “Aristeo se cuida de no quedar como el vato que terminó con una para andar con otra. Aunque es la realidad. Caeli tampoco quiere verse como la que le bajó el novio a otra chava. Por eso andan con perfil bajo. Aunque todos sus fans se dan cuenta de que siempre están juntos. Cuando ensayan publican cosas juntos, pero cuando están en la calle o haciendo su vida, suben las cosas en distintos horarios”.

“Ellos se van a esperar a que, si la relación se da después del reality, lo hagan oficial. Mientras, están felices dentro y fuera de la pista”, finalizó.