Aristeo Cázares y Alana Lliteras reaparecen pero en Televisa tras salir mal de TV Azteca

A principios de 2023 Aristeo Cázares y Alana Lliteras fueron salieron de TV Azteca a pesar de que esa es la televisora que los vio nacer y saltaron a la fama. Aristeo en ‘Exatlón México’ y Alana en ‘MasterChef Jr’.

Ambos eran unas de las figuras favoritas de la televisora del Ajusco, pero con los cambios internos vinieron también los cambios en el talento y a ellos les dijeron ‘adiós’ de una manera abrupta.

Fueron distintos casos en los que ambos quedaron fuera de TV Azteca. Alana por su parte tuvo un pleito legal porque la televisora no quería prescindir de su contrato al ser un talento exclusivo, mientras ella quería dejar la empresa para irse a Telemundo donde su exjefa, Sandra Smester la llamó para ser parte de varios proyectos en Miami.

Alana Lliteras renunció a TV Azteca / Instagram/ YouTube

Por otro lado, Aristeo también fue llamado por la exdirectora de Contenidos de TV Azteca para irse con ella a Telemundo, por lo que aceptó y se unió a una de las temporadas de ‘La casa de los famosos’, misma que tuvo que abandonar porque se unió al proyecto sin importarle TV Azteca con quien también tenía un contrato de exclusividad y tuvo problemas legales con ellos y quedó vetado de la televisora.

Después de intentar llegar a la audiencia hispana en Telemundo, TV Azteca les cerró las puertas a ambos y a más de un año de que Aristeo no tiene proyectos y a cinco meses de que Alana quedara en uno de los primeros lugares de ‘La casa de los famosos’, ambos reaparecieron en la televisión mexicana.

Aristeo tuvo que irse de La casa de los famosos / Instagram

Alana y Aristeo llegan a Televisa

Aristeo y Alana son parte del elenco de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, matutino de Televisa donde sacarán sus mejores pasos de baile. Aristeo tiene como pareja a Caeli y Alana baila con ‘La divaza’.

Alana tiene como pareja a La Divaza / Instagram

A su salida de Televisa, Aristeo fue abordado por la prensa y habló acerca de su salida de TV Azteca, llamando a la televisora de San Ángel, su nueva casa. “Yo siempre estaré agradecido. Es una empresa a la que le tengo mucho agradecimiento, por eso opté por mantener reservadas mis opiniones”, dijo y agregó: “Sé que a veces no es cuestión de la empresa, quizás son dos o tres personas por ahí (las que no me quieren) Yo le doy vuelta a la página, no pasa nada”.

Aristeo también dijo que no guarda rencores tras lo sucedido y prefiere mantenerse al margen: “Yo siempre les estaré agradecido por el impulso que me dieron, traté de darles lo mejor de mí, yo creo que fue mutuo. Yo prefiero respetar movimientos de cada quien, me mantengo muy neutral.”

Sobre Televisa comentó que lo han recibido muy bien y aunque no sabe qué más habrá para él ahí, piensa conquistar al público: “Me abren las puertas en Televisa. No sé que vaya a pasar, va a ser una entrada para ver qué se da. Voy a dar lo mejor de mí”, indicó.