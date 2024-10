Hermana de Julián Figueroa reacciona al romance de Ime Tuñón: “Es doloroso”

La trágica muerte de Julián Figueroa, quien falleció a los 27 años en abril de 2023, sigue siendo un doloroso tema para su familia, especialmente para su madre, la actriz Maribel Guardia, y su viuda, Imelda Garza Tuñón. A casi un año y medio de su partida, las especulaciones sobre la vida sentimental de Ime siguen dando de qué hablar.

Imelda Garza tuvo un hijo con Julián Figueroa / Facebook: Ime Garza Tuñón

En esta ocasión, la hermana de Julián, Marcelia Figueroa, reaccionó a los rumores que sugieren que su cuñada ya ha encontrado el amor nuevamente. Recordemos que este martes de TVNotas te presentamos una entrevista exclusiva con Ime y nos reveló que en efecto está conociendo a alguien. Sin embargo, no se lo ha presentado a Maribel Guardia ni a su hijo.

Él sería el galán de Ime Garza / Liliana Carpio, Archivo e IG:@maribelguardia

Joana Figueroa habla sobre incipiente romance de Imelda Garza

Marcelia fue cuestionada directamente el incipiente romance de Imelda Garza Tuñón, de 27 años, con Francisco Fernández Tovar. La bailarina y cantante, aunque fue reservada, al opinar, no dudó en compartir su postura al respecto.

“Obviamente, tengo mi sentir porque es mi hermano. Si es reciente aún, su pérdida, su partida. No tengo nada que opinar al respecto. Ella, para mí, es simplemente la mamá de mi sobrino, y si ella está bien, mi sobrino va a estar bien”, respondió serena.

El romance de Imelda Tuñón: un tema delicado para la familia

Joana también fue clara al reconocer que no está completamente al tanto de la situación sentimental de su cuñada. Señaló que es consciente de que, eventualmente, Imelda podría rehacer su vida sentimental.

“Así es la vida. Supongo que, eventualmente, sea ahora, en cinco o diez años, es algo que pasará. Como he mencionado en otras ocasiones, mi papá falleció hace poco más de nueve años y mi mamá sigue sin rehacer su vida. Cada quien tiene su tiempo”, comentó.

No obstante, dijo que por más tiempo que pase, dijo que no deja de ser doloroso ver cómo Ime pudiera rehacer su vida con alguien más no importa quién: “Obviamente, sí hay sentimientos, fibras que tocan, es doloroso hasta cierto punto”, añadió mostrando la importancia del tiempo en el proceso de sanar y seguir adelante ante una pérdida de esta magnitud.

