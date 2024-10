Viuda de Julián Figueroa feliz con su galán pero ¡No se lo ha presentado a Maribel Guardia, ni a su hijo!

Hace 3 meses, en el estreno de ‘Aventurera’, TVNotas captó a Imelda Tuñón besándose con el empresario y abogado Francisco Fernández. Esto, a más de un año del fallecimiento de su esposo, el actor y cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

En aquel momento, la joven minimizó la situación al comentar que apenas comenzaba a conocerlo. Ahora, 3 meses después, Imelda reconoce a TVNotas estar muy feliz y que sigue saliendo con Francisco, con quien todo va poco a poco, pero bien.

Imelda Tuñón confiesa qué la conquistó de Francisco Fernández

“Lo conocí por medio de amistades y estuvimos platicando. Hubo atracción al principio, pero soy más de que me atraen las personas cuando las conozco”.

¿Qué te conquistó de él? “Varias cosas, pero que es inteligente”. Eso sí, nos dejó claro que aún no convive con su pequeño: “Los dos estamos muy ocupados con nuestras cosas y es un proceso. Poco a poco y en el momento en que nos sintamos listos. Y si no, no pasa nada”.

Maribel Guardia y su hijo no conocen al nuevo galán de Imelda Tuñón

¿Tu pequeño cómo tomaría el hecho de conocer a alguien? “Complicado porque tiene mucha conciencia de las cosas. No es un bebecito. Habría que explicarle muchas cosas, pero eso será más adelante”. Y nos dijo que por eso ha tenido la precaución de mejor, por el momento, llevársela tranquila.

¿Maribel lo conoce? “No, no, todavía no. Vamos poco a poco. Y no me ha comentado nada (de las fotos en las que aparecía besándose). Todos hemos estado ocupados. Ella trabajando en una serie. Si la veo, la saludo 5 minutos y se va a dormir o a llamado”.

¿Cómo se encuentra Imelda Tuñón tras el fallecimiento de Julián Figueroa?

Supongo que te apoyará en rehacer tu vida: “Yo creo que sí. Es una mujer muy comprensiva. Y para los adultos es más fácil entender este tipo de cosas que para los niños”.

En cuanto a cómo se encuentra emocionalmente tras el luto, nos dijo: “Cada vez estoy mejor. La aceptación es un proceso difícil, gradual. Al final, nunca superas algo, sino que aprendes a vivir con ello”.

Respecto a su hijo, comentó: “Tratamos de llenar en la familia todos los huecos que hay. Nunca está solo y cuenta con el apoyo de nosotros y de mi papá, que ahora vive en la Ciudad de México. Y Maribel, que siempre se hace espacio para saludarlo en las mañanas y despedirse en las noches”.

En relación con los mensajes desgarradores que sigue poniendo Maribel en redes sociales sobre la partida de Julián, nos dijo:

“Emocionalmente la veo fuerte. Siempre habrá estas pequeñas caídas. Para ella fue una pérdida muy grande. La aceptación le está costando. Cada vez que se cumple un mes de la partida de Julián se pone mal, pero va saliendo adelante”, finalizó.

