¡Desgracia en Exatlón! Querida exparticipante sufre la muerte de sus dos bebés: “El corazón hecho pedazos”

Una de las participantes de ‘Exatlón’ y también querida atleta mexicana, enfrentaría una pérdida realmente dolorosa; la muerte de sus gemelas.

Luego de nueve meses de espera, la también deportista olímpica recibió la noticia de sus médicos de que un lastimoso padecimiento derivó en la muerte de sus dos bebés. Así lo compartió en redes sociales.

Mueren bebés de querida exparticipante de ‘Exatlón’ / IG: @brendacastromx

¿Qué participante de ‘Exatlón’ anunció la muerte de sus dos bebés?

Brenda Castro, querida exparticipante de ‘Exatlón Estados Unidos’, anunció, totalmente devastada, la lamentable pérdida de sus dos bebés, quienes aún se encontraban dentro de su vientre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la atleta publicó un desgarrador mensaje en el que confirmó que tuvo que someterse a una cesárea de emergencia. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer más y le informaron de la muerte de ambas pequeñas.

“Tengo el corazón hecho pedazos, volver a escuchar que NO hay latido, es la peor frase de mi vida. El día de ayer me realizaron una cesárea, entré a quirófano, con mis dos bebés y salí con mis manos vacías, y mi alma rota”. Brenda Castro

La regiomontana comentó que, tras la terrible noticia, los doctores le dieron la oportunidad a ella, así como a su padre, de darles la despedida.

“Los doctores, nos dieron la oportunidad de verlas, abrazarlas y que Papá y Mamá les diéramos un beso de despedida. No les puedo explicar el dolor y el montón de preguntas que tiene mi corazón, comparto con ustedes esto porque que, así como les cuento todo lo bueno, también lo hago con lo malo”, añadió.

¿De qué murieron las bebés de Brenda Castro, el 11 de junio de 2025?

Totalmente desolada, Brenda dio a conocer que sus gemelas fallecieron a causa de complicaciones en su estado de salud, las cuales estuvieron relacionadas con una falla genética que tenían en el corazón.

“Su corazoncito no pudo soportarlo (...) Vuelen alto mis chiquitas, Mamá y Papá, las amarán y recordarán siempre, gracias por darnos en tan poco tiempo tantas ilusiones, y tanta felicidad, ojalá hayan sentido todo el amor que teníamos por ustedes”. Brenda Castro

Finalmente, Brenda agradeció los mensajes de apoyo de todos sus seguidores, así como de sus seres queridos. Sin embargo, lanzó una contundente petición a quienes tengan la oportunidad de verla en algunos lugares públicos.

“Lo único que les pido, por favor, que si me ven en la calle, en el gimnasio o en algún lugar público, no te acerques a decirme:'Lo siento. ¿Qué pasó?, ¿Cómo estás?, ¿Pero, cómo? , ¿Por qué?, etcétera’. Eso revive más este dolor y ya no quiero más dolor en mi vida”, concluyó.



Así lo anunció Brenda Castro:

¿Quién es Brenda Castro, exparticipante de ‘Exatlón’?

Brenda Castro es una atleta mexicana conocida por su destacada trayectoria en CrossFit. Fue la primera mujer latina en clasificar a los CrossFit Games. Ganó el Regional de América Latina en 2018. Estudió Ciencias Políticas en la UANL, pero se enfocó profesionalmente en el deporte.

Actualmente, vive en Monterrey, donde entrena en CrossFit Tigran, y comparte su vida fitness en redes como @brendacastromx.

Participó en Exatlón de Estados Unidos. Fue parte del equipo de los famosos en la primera temporada y regresó en la quinta edición, lo que la destacó por su fuerza y habilidades físicas. También ha sido reconocida como una de las atletas más fuertes de México.