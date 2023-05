Exatlón All Star: Pato Araujo y Zudikey se convirtieron en padres: “Estamos muy bien”

La feliz pareja se conoció en ‘Exatlón segunda temporada’ y desde ese momento su amor comenzó culminando en convertirse en una hermosa familia.

Concursante del equipo rojo de ‘Exatlón All Star’ se convirtió en padre este 19 de abril de 2023, hablamos de Pato Araujo, quien optó por abandonar la competencia a escasos días de la final en playas de República Dominicana.

Pero esto tenía una gran razón y es que quería vivir la experiencia completa de convertirse en padre por vez primera a lado de su pareja Zudikey.

La feliz pareja recientemente celebraron un baby shower en Ciudad Juárez en donde compartieron un agradable momento con sus familiares y amigos, asimismo revelaron detalles del bebé que venía en camino.

Pato Araujo y Zudikey, viendo por primera vez a su hijo. / Instagram: @araujo,patriciog, @zudikeyrodriguez

Recordemos que Pato y Zudikey se convirtieron en pareja gracias a la competencia de ‘Exatlón segunda temporada’ en donde se conocieron y luego de un tiempo decidieron caminar al altar.

Zudikey emocionada por ver a su hijo recién nacido. / Instagram: @araujo,patriciog, @zudikeyrodriguez

El tiempo de esperar a su bebé terminó este 19 de abril y es que la pareja recibió a su pequeño hijo en la plena madrugada, por lo que compartieron la feliz noticia en redes con una publicación como si fuera escrita por el recién nacido y una sesión de fotos muy emotiva:



“Hola, Mundo, Nací hoy en la madrugada de este 19 de abril a las 4:18 a.m. Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi Mami y su cariño a través de mis padres, ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor.”, relataron.

Pato y Zudikey expresaron lo mucho que iban a extrañar la pancita de la estrella de ‘Exatlón’ / Instagram: @araujo,patriciog, @zudikeyrodriguez

En el post cuentan como es que logró sentirse desde el vientre amado y deseado por sus padres, por lo que se encontraba listo para poder demostrarles todo el amor del mundo, pero no solo eso, sino que espera poder conocer a todas las personas que deseaban su llegada:

“Todos estamos muy bien y me llena de felicidad el poder conocerles algún día”, finalizó.

La publicación se llenó de comentarios de buenos deseos para los ahora padres: "¡Hola, Capitán! Lo mejor de este mundo está por venir”, “Felicidades a la feliz pareja”, “Es un hermoso bebé", “Muchas felicidades”, “Muero de amor con las postales”, “Un bebé muy deseado”, “Hermosa familia”.

Pato Araujo compartió fotos de Zudikey, luego de dar a luz. / Instagram: @zudikeyrodriguez

Asimismo, Pato compartió una imagen de Zudikey descansando después de dar a luz y bromeó con que realmente lo necesitaba.

Ante el nacimiento de su hijo con Pato Araujo, Zudikey recordó a su hijo fallecido / Instagram: @zudikeyrodriguez

Zudikey no dejó perder la oportunidad para mencionar a su fallecido hijo en esta importante noticia y es que lamentablemente le dijo adiós hace tres años, pese a ello lo hizo partícipe del momento, asegurando que estaba con ellos y por fin se convertía en hermano mayor.