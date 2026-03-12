Luto en la literatura: Muere el famoso “Pávido Návido”, el escritor que convirtió la lectura en su misión

A pocos días de la muerte de Raúl del Pozo reconocido periodista y escritor, un referente de la literatura mexicana, querido por su poesía juguetona y su trabajo con lectores jóvenes, apagó su luz y hoy despedidas que inundaron las redes. La noticia de su muerte corrió entre universidades, ferias del libro y revistas que lo admiraban. Se reporta el fallecimiento, pero aún hay preguntas en el aire sobre las causas y los homenajes.

Mira: Muere influencer, de 26 años, tras publicar último VIDEO de comedia; ¡perdió la vida en su propia casa!

Muere / Redes sociales

¿Qué escritor murió y cómo se dio a conocer su muerte?

El escritor Luis Téllez Tejeda, bajo el seudónimo “Pávido Návido”, muere a los 43 años, noticia que rápidamente sacudió a la comunidad literaria y cultural del país.

La confirmación de su muerte fue difundida públicamente por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los eventos literarios más importantes de habla hispana, que compartió un mensaje de despedida en el que reconoció su trabajo dentro del ámbito cultural.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Téllez Tejeda (Pávido Návido) (1983–2026), escritor, poeta e investigador dedicado a la promoción de la lectura”. Feria Internacional del Libro de Guadalajara

La institución también expresó solidaridad con quienes lo conocieron de cerca: “Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria”.

El mensaje concluyó con una frase sencilla que resumió el sentimiento general entre lectores y colegas: “Descanse en paz”.

Tras la publicación de este mensaje, diferentes espacios culturales y usuarios en redes comenzaron a compartir recuerdos, reflexiones y mensajes de despedida, destacando la importancia de su trabajo en el fomento de la lectura.

Lee: Encuentran sin vida a pareja de abuelitos en cisterna tras desaparecer el 14 de febrero: VIDEO

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Luis Téllez Tejeda (Pávido Návido) (1983–2026), escritor, poeta e investigador dedicado a la promoción de la lectura.



Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria.



Descanse en paz. pic.twitter.com/sdz6Sq6EOM — FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) March 11, 2026

¿De qué murió Luis Téllez Tejeda y habrá homenajes tras su fallecimiento?

Al momento, no se ha revelado la causa de muerte de Luis Téllez Tejeda, ‘Pávido Návido’. Los comunicados y coberturas iniciales difundidos por la UNAM y medios de referencia se concentraron en confirmar el fallecimiento, el perfil del autor y el pesar del gremio, sin proporcionar detalles médicos.

Tampoco se han revelado, por ahora, detalles sobre posibles homenajes, ceremonias de despedida o servicios funerarios.

Te puede interesar: Muere Martha Elena Solorza Hernández, dueña de Tonicol: en redes confirman la noticia; así la despidieron

¿Quién fue Luis Téllez Tejeda, ‘Pávido Návido’, y por qué marcó a la literatura mexicana?

Luis Téllez Tejeda (1983, Naucalpan, Estado de México) desarrolló una trayectoria creativa que abarcó múltiples oficios: poeta, editor, cronista, guionista y promotor de lectura. Formado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mantuvo un estrecho vínculo con su alma máter a través de proyectos, publicaciones y espacios culturales. Su trabajo terminó convirtiéndolo en un puente natural entre la poesía y la construcción de nuevos públicos lectores, especialmente entre jóvenes interesados en la literatura y la creación.

En el ámbito del libro y la formación lectora, su nombre se consolidó gracias a su labor en literatura infantil y juvenil. Fue editor del boletín Puntos y Líneas y coordinó el área de publicaciones en IBBY México, donde impulsó catálogos, contenidos y acciones para acercar historias a primeros lectores. Paralelamente, como tallerista y formador, llevó actividades de creación literaria a escuelas y comunidades mediante programas como Alas y Raíces, siempre bajo la premisa de que la lectura requiere juegos, imaginación y complicidad. Esa misma visión acompañó su trabajo como guionista en Once Niñas y Niños, donde trasladó su sensibilidad poética a un formato televisivo accesible y lúdico.

Bajo el seudónimo ‘Pávido Návido’, publicó poemarios y libros experimentales que combinaban humor, música popular y una mirada crítica sobre lo cotidiano. Entre sus obras más reconocidas se encuentran:



Media tarde

Busca otro amor: poemas norteños y de ruptura

Soñar tu insomnio: caja de costura

Coctel de frutas

Morinia, ciudad de la memoria y

El botón de Prudencio.

En años recientes sorprendió con Botanas ausentes, un recetario poético que captura memoria urbana y sabores de cantinas tradicionales, mientras mantenía presencia constante en publicaciones como Revista de la Universidad, Viento en Vela, Literal y Punto de Partida.