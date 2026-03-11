Muere Martha Elena Solorza Hernández, dueña de Tonicol: en redes confirman la noticia; así la despidieron

Tras la reciente muerte de Willie Colón, el mundo esta de luto, esta vez en la industria refresquera del noroeste de México dio a conocer el la muerte de Martha Elena Solorza Hernández, empresaria vinculada durante años al desarrollo de la marca Tonicol, una de las bebidas más reconocidas de la región. La noticia fue confirmada la noche del 10 de marzo de 2026 a través de las redes sociales oficiales de Refrescos el manantial, empresa responsable de la producción del popular refresco de vainilla.

Muere / Redes sociales

¿Quién fue Martha Elena Solorza Hernández, empresaria vinculada a la marca Tonicol?

Martha Elena Solorza Hernández fue una figura ligada al crecimiento de Tonicol, bebida conocida por su característico sabor a vainilla y por su presencia histórica en el mercado refresquero del noroeste de México. Durante años formó parte del proyecto familiar que impulsó el desarrollo de la marca a través de Refrescos el manantial, empresa establecida en El Rosario, Sinaloa.

En el comunicado difundido por la compañía, Solorza Hernández fue descrita como un pilar dentro de la organización y como una persona cuya dedicación influyó en la evolución de la embotelladora. La empresa señaló que su ejemplo de trabajo y perseverancia fue una referencia constante para quienes integran el equipo de la refresquera.

El mensaje también destacó su compromiso con la familia y con el crecimiento del proyecto empresarial. Según la publicación, su participación ayudó a consolidar la identidad de la bebida que, con el paso de los años, se convirtió en un producto reconocido en distintos estados del país.

muere Martha Elena Solorza / Redes sociales

¿Qué dijo Refrescos el manantial sobre la muerte de Martha Elena Solorza Hernández?

La confirmación de la muerte de Martha Elena Solorza Hernández se realizó mediante un comunicado oficial publicado en las plataformas digitales de Refrescos el manantial. En el mensaje, la empresa expresó su despedida y agradecimiento hacia Solorza Hernández, recordando su trayectoria dentro de la organización.

El texto difundido por la compañía señala:

“Con profundo dolor y eterno agradecimiento, Refrescos el manantial se despide de la señora Martha Elena Solorza Hernández, pilar durante muchos años de nuestra empresa y ejemplo de vida. Su legado de trabajo, dedicación y perseverancia nos inspira a seguir adelante”. Tonicol

La publicación también hizo referencia a la manera en que su compromiso con la empresa marcó el desarrollo de la organización a lo largo de los años. De acuerdo con el comunicado, su amor por la familia y su pasión por el trabajo fueron parte del impulso que ayudó a consolidar el proyecto refresquero.

El mensaje continuó con palabras dirigidas a los integrantes de su familia:

“Su amor y entrega a la familia, su pasión por el trabajo y su incansable espíritu de superación nos dejan un ejemplo imborrable”. Tonicol

Finalmente, la empresa concluyó el comunicado con una despedida directa a la empresaria: “Descanse en paz, señora Martha. Su legado vivirá por siempre”.La publicación se difundió tanto en Facebook como en Instagram, donde usuarios comenzaron a reaccionar con mensajes de apoyo para la familia Lozano Solorza.

¿Quién dirige ahora la empresa detrás del refresco Tonicol?

Tras la muerte de Martha Elena Solorza Hernández, la empresa señaló que las operaciones de Refrescos el manantial continúan encabezadas por integrantes de su familia. En el mismo comunicado, la compañía expresó sus condolencias al ingeniero Tobías Ricardo Lozano Rodríguez, esposo de la empresaria, y al ingeniero Tobías Lozano Solorza, su hijo.

Ambos forman parte de la dirección de la empresa y actualmente se mantienen al frente de las operaciones de la refresquera que produce Tonicol, bebida que durante décadas ha sido identificada como un símbolo regional en el noroeste de México.

El anuncio también generó reacciones entre consumidores que recordaron la presencia del refresco en distintos estados del país, especialmente en Sinaloa, Sonora y otras zonas del norte. En comentarios publicados en redes sociales, usuarios compartieron recuerdos asociados al producto y enviaron mensajes de solidaridad a la familia.

Con el paso de las horas, la publicación continuó acumulando reacciones y mensajes de despedida. Mientras tanto, la empresa reiteró en su comunicado que el legado de Solorza Hernández permanecerá presente dentro del proyecto familiar que impulsó durante años.

