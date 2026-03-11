Luto en el regional mexicano: Muere la primera voz de famosa banda y lo despiden con desgarrador mensaje

La música regional mexicana vuelve a atravesar un momento doloroso. En los últimos días, seguidores del género se encontraron con un mensaje que rápidamente encendió las alarmas entre los fanáticos de una de las agrupaciones más queridas del norte del país, Los rieleros del norte.

A través de redes sociales, la banda compartió un mensaje cargado de emoción y nostalgia para despedir a una figura que formó parte importante de su historia musical. La noticia generó un fuerte impacto entre los seguidores del grupo, quienes recordaron los años dorados en los que su voz encabezaba algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio.

Muere

¿Quién murió y cómo se dio a conocer la muerte del exintegrante de Los rieleros del norte?

La persona que falleció fue Milo Meléndez, recordado por haber sido durante varios años la primera voz de Los rieleros del norte, una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la banda, donde publicaron una esquela y un emotivo mensaje para despedirse de quien fuera parte fundamental en los inicios del grupo.

“Don Milo Meléndez fue la primera voz de Los rieleros del norte. Con su talento, entrega y pasión ayudó a encender la máquina musical que con el tiempo recorrería escenarios por generaciones.” Los rieleros del norte

El texto continuó resaltando el legado artístico del cantante y la importancia que tuvo en el crecimiento de la banda: “Su voz abrió camino… su esfuerzo sembró raíces… y su legado seguirá viviendo en cada acorde, en cada canción y en cada aplauso del público. Gracias por formar parte del inicio de esta gran historia”.

Tras la publicación, cientos de seguidores dejaron mensajes de condolencias, recordando su participación en las primeras etapas del grupo.

Muere Milo Meléndez

¿De qué murió el exintegrante de Los rieleros del norte y habrá homenajes oficiales?

Hasta el momento de esta publicación, la banda no ha detallado públicamente la causa de la muerte en su comunicado de redes sociales, concentrándose en rendirle tributo y agradecer su papel como primera voz en los inicios de Los rieleros del norte.

Algunos reportes locales y de espectáculos señalan que el músico enfrentaba complicaciones de salud en los últimos años; sin embargo, la información oficial de la agrupación no especifica el diagnóstico.

¿Quién fue Milo Meléndez, la primera voz de Los rieleros del norte que dejó huella en el regional mexicano?

Milo Meléndez fue una de esas primeras voces que ayudaron a moldear el sonido ferroviario y la “máquina musical” con la que Los rieleros del norte.

se ganaron escenarios dentro y fuera de México. Su timbre, su forma de frasear y su estilo norteño quedaron anclados a una época en la que la agrupación consolidó hits que hoy son palabras clave cuando se habla del género: “Voy a llorar por ti”, “El columpio” o “Ayer la vi por la calle”.

Nacido en Ojinaga, Chihuahua, Meléndez fue parte de una generación de músicos que encadenó colaboraciones y etapas con agrupaciones fundamentales del norteño y el regional mexicano, lo que explica la rápida reacción de la escena al conocerse la noticia. Su nombre aparece ligado a proyectos y colegas de la frontera, con un sello interpretativo que muchos escucharon en bailes, bailantas y palenques a lo largo de décadas.