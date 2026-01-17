Era vocalista de uno de los grupos de regional mexicano más famosos, y un trágico accidente le quitó la vida

Te contamos la historia de un famoso vocalista de regional mexicano, quien pintaba para una gran carrera, pero un trágico accidente le quitó la vida en uno de sus mejores momentos. La falta de información oficial dio pie a diversas versiones sobre lo ocurrido.

Silueta cantante, muerte / Canva

¿Quién fue el cantante de regional mexicano que murió en un accidente en el 2023?

Carlos Parra formaba parte de “Los Parras”, un grupo mexicano-estadounidense originario de Phoenix, Arizona, que había logrado posicionarse en la escena del regional mexicano. La banda estaba integrada por Carlos junto a sus hermanos César (su gemelo) y Cristian, con quienes compartía no solo el escenario, sino también una estrecha relación personal.

El domingo 7 de mayo de 2023, “Los Parras” publicaron un breve comunicado en Instagram confirmando el fallecimiento de Carlos Parra tras un accidente automovilístico. “ Con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos. ”, escribieron.

Pero las incógnitas sobre la muerte comenzaron a surgir, pues había varias versiones sobre lo sucedido.

Carlos Parra, vocalista de Los Parras, que murió / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente en el que murió el cantante de regional mexicano, Carlos Parra?

El medio 12 News de Phoenix detalló en 2023 que Carlos Parra viajaba en el asiento trasero del vehículo cuando este cayó en un bache sobre la carretera Nogales–Hermosillo, lo que provocó que el automóvil perdiera una llanta y diera varias volteretas.

Durante el impacto, el cantante salió proyectado del coche y falleció en el sitio del accidente. En el mismo vehículo se trasladaban sus tres hermanos y un primo, quienes lograron sobrevivir.

Luego de la tragedia, César Parra, hermano gemelo de Carlos, compartió un mensaje profundamente emotivo para despedirse del cantante, en el que expresó que su ausencia será eterna y que lo llevará siempre en su corazón.

“ Te amo mucho mi niño hermoso. No sé qué voy a hacer sin ti, te llevas mi corazón ”, escribió César Parra.

Carlos Parra, cantante de regional mexicano, fallecido en accidente / Redes sociales

¿Quién era Carlos Parra y cuáles son sus canciones más famosas?

Carlos Parra fue un intérprete y músico mexicano-estadounidense, conocido principalmente por ser el cantante principal del grupo de regional mexicano “Los Parras”.

En el escenario destacó por su voz fuerte y emotiva, además de un carisma que le permitía generar una conexión inmediata con el público.

Dentro del repertorio más popular de la agrupación sobresalen temas como:



“Ya te superé” y

“Por verte feliz”, canciones que impulsaron su presencia tanto en plataformas digitales como en distintos escenarios del género regional.

