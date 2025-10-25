Muere querida cantante del regional mexicano, la despiden con triste mensaje: “Dejó huella en cada escenario”

La música regional mexicana se encuentra de luto, luego de que una reconocida cantante y exponente del mariachi, falleció el pasado jueves 23 de octubre a los 46 años de edad. La noticia fue confirmada por la agrupación en la que la artista desarrolló gran parte de su carrera, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa cantante del regional mexicano falleció el pasado jueves 23 de octubre?

Se confirmó la muerte Charito Casasola, una exponente famosa el regional mexicano. El Mariachi San Francisco de Simón Casas fue quien dio a conocer la noticia mediante su cuenta oficial de Instagram.

Junto a una fotografía de Charito, la agrupación expresó su dolor y destacó la huella que la cantante dejó en cada uno de ellos.

Hoy el Mariachi San Francisco despide con profunda tristeza a nuestra querida Charito Casasola, hija de nuestro fundador y parte del corazón de esta gran familia. Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros. Mariachi San Francisco

El mensaje fue acompañado de muestras de apoyo de sus seguidores, quienes llenaron las publicaciones de condolencias y recuerdos de sus interpretaciones. La agrupación también ofreció palabras de consuelo a la familia de la cantante:

“ Su partida nos duele, pero su luz y su legado seguirán vivos en cada nota, en cada canción y en el alma de este mariachi que tanto amó ”, dijo su grupo.

¿De qué murió Charito Casasola, cantante de regional mexicano?

La repentina muerte de Charito Casasola inundó de comentarios las redes sociales. Usuarios, seguidores y fans de ella y de su agrupación, se dieron cita en la página del Mariachi San Francisco de Simón Casas.

Estos fueron algunos de los mensajes compartidos:



“Noticias que son difíciles de asimilar, un fuerte abrazo a nuestros amigos del Mariachi San Francisco”,

“Mi más sentido pésame por el fallecimiento de nuestra querida Charito” y,

“Una pena que se nos haya adelantado Charito deja un gran legado”

Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte, lo que ha generado sorpresa y consternación en la comunidad artística y en sus fans.

Charito Casasola se destacó como una de las voces femeninas más reconocidas dentro de la música mariachi. Su talento le permitió ganarse un lugar en Mariachi San Francisco, donde compartió escenario con diversos músicos y dejó una huella imborrable en la tradición del género.

¿Quién era Charito Casasola, cantante de regional mexicano que murió recientemente?

No hay mucha información acerca de la vida de Charito Casasola, quien era parte del Mariachi San Francisco Simón de Casas.

Según algunos comentarios en redes sociales, fue desde muy joven que Charito se presentó en festivales, ferias y distintas celebraciones comunitarias, donde pronto conquistó al público gracias a su carisma natural y a la fuerza de su interpretación sobre el escenario.

Su trayectoria artística alcanzó un punto decisivo al unirse al Mariachi San Francisco, una de las agrupaciones más destacadas de su región. Con este conjunto compartió escenarios, giras y numerosos proyectos durante varios años, consolidándose como una de las voces más representativas y queridas dentro del grupo.

