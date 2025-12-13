Luto en la familia Quintanilla: muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, la Reina del Tex-Mex

El mundo del espectáculo amaneció de luto este 13 de diciembre tras confirmarse una noticia que sacudió a la música latina: murió Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, a los 86 años de edad.

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena. / x

¿Cómo se confirmó la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena?

La muerte de Abraham Quintanilla fue confirmada la mañana de este 13 de diciembre por su hijo A.B. Quintanilla, quien publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram acompañado de una fotografía de su padre. En el texto, el músico escribió:

A.B. Quintanilla, “Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy, escribió A.B. Quintanilla, en un mensaje breve pero cargado de dolor, que evidenció la cercanía y el respeto que siempre existió entre padre e hijo, tanto en lo personal como en lo profesional.”

Hasta el momento no se han revelado las causas del deceso.

¿Quién fue Abraham Quintanilla: mánager de Selena, productor de “Selena” (1997) y fundador de Q‑Productions?

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, y antes de impulsar a sus hijos fue cantante en Los Dinos desde 1956; años más tarde retomarían el nombre familiar para crear Selena y Los Dinos con Selena como voz principal, A.B. en el bajo y Suzette en la batería. Bajo su gestión como mánager, el grupo dominó la escena tejana a finales de los ochenta, abriendo el camino al crossover que convirtió a Selena en una de las artistas latinas más queridas y exitosas.

Tras el asesinato de Selena el 31 de marzo de 1995, Abraham se volvió guardián del legado de su hija. Fue productor ejecutivo de la película biográfica “Selena” (1997) —Jennifer Lopez interpretó a la cantante y Edward James Olmos al propio Abraham— y se involucró en prácticamente todos los álbumes póstumos, documentales y proyectos que mantuvieron viva la memoria de la artista. La historia de la familia fue retomada en “Selena: The Series” (2020), donde Ricardo Chavira dio vida a Abraham

En lo empresarial, el patriarca impulsó el trabajo desde Q‑Productions y supervisó lanzamientos, homenajes y productos asociados al nombre de Selena Quintanilla‑Pérez, consolidando un catálogo y una marca cultural que sigue atrayendo nuevas generaciones. Medios especializados y locales de Texas recogen ese rol administrativo‑artístico que definió tres décadas de preservación del legado