¿De qué murió Abraham Quintanilla, padre de Selena, y cómo fue su relación con la Reina del Tex-Mex?

La familia Quintanilla vuelve a estar en el centro de la conversación pública. La mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte de Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena Quintanilla, una de las figuras más influyentes de la música latina. La noticia desató preguntas en redes sociales: ¿de qué murió y cómo fue realmente su relación con la Reina del Tex-Mex? En los últimos años, los rumores sobre tensiones familiares habían encendido el debate.

Abraham Quintanilla, padre de Selena

¿De qué murió Abraham Quintanilla, padre de Selena, la Reina del Tex-Mex?

Tras el anuncio de su hijo A.B. Quintanilla sobre la muerte de Abraham Quintanilla, la familia no ha revelado la causa del fallecimiento.

Sin embargo, un médico forense del condado de Nueces, en Texas, confirmó al medio estadounidense TMZ que recibió la notificación del fallecimiento de Abraham Quintanilla esta mañana, pero no asumió jurisdicción. Esto significa que no se abrió ninguna investigación sobre su muerte, descartando cualquier indicio de trauma o delito.

De acuerdo con el informe, al no existir sospechas ni factores que generen dudas, todo apunta a que Abraham Quintanilla murió por causas naturales relacionadas con su avanzada edad. El cuerpo del padre de Selena ya fue entregado a los servicios funerarios para los preparativos correspondientes.

¿Cómo fue la relación entre Selena Quintanilla y su padre Abraham, su mánager y productor?

Hablar de Selena Quintanilla sin mencionar a su padre es prácticamente imposible. Abraham Quintanilla no solo fue su papá, sino también su mánager, productor y principal impulsor artístico desde que ella era una niña.

Abraham fue el hombre que armó el proyecto Selena y Los Dinos con Selena (voz), A.B. (bajo) y Suzette (batería). Su liderazgo fue férreo: eligió repertorios, cerró contratos y empujó el proyecto en un circuito tejano dominado por hombres.

La relación entre ambos era cercana, pero también exigente. Ese trabajo en equipo se caracterizó por la disciplina y la estrategia: Abraham cuidaba cada detalle de la carrera, imagen, giras, grabaciones, y enfrentó el reto del cruce al mercado latino y mainstream, una transición que convirtió a Selena en icono. Aunque con los años surgieron rumores sobre su carácter controlador, Selena siempre habló con respeto y gratitud hacia su padre, reconociendo que su exigencia fue clave para alcanzar sus sueños y abrir camino a futuras generaciones de artistas latinos.

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena. / x

También hubo momentos tensos: se sabe que Abraham desaprobó al inicio la relación de Selena con Chris Pérez, pero más tarde la aceptó; años después, Abraham y Chris tuvieron un pleito legal por una serie basada en el libro “To Selena, with Love”, que cerraron en 2021.

Hasta el momento no se ha confirmado el lugar donde será velado o cremado Abraham Quintanilla, ni dónde descansarán sus restos, tampoco si se realizará algún homenaje público.