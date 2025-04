“No me faltes al respeto”: AB Quintanilla explota contra reportero por pregunta sobre su hermana, Selena

Abraham Quintanilla III, más conocido como AB Quintanilla, vivió un momento incómodo en México, luego de que un reportero lo cuestionara acerca de su hermana, Selena, durante un encuentro con los medios.

Tras 10 años de ausencia, el cantante regresó al país con una presentación en el festival ‘P’al Norte’, realizado en Monterrey. No obstante, su llegada se vio opacada con la breve, pero intensa discusión que protagonizó con la prensa.

Te puede interesar: ¿Yolanda Saldívar salió de prisión? Viudo de Selena Quintanilla revela el dictamen de las autoridades

¿Por qué se enojó AB Quintanilla con la prensa?

En el transcurso de la entrevista, un periodista lo cuestionó sobre la negación de libertad condicional de Yolanda Saldívar por haber asesinado a Selena Quintanilla, en marzo de 1995.

Esta pregunta hizo enfurecer a AB Quintanilla, quien se dijo muy molesto de que le estén haciendo preguntas relacionadas con su hermana y no acerca de su presentación en el festival.

“Hace 10 años que no toco en México y nadie me ha preguntado de eso, ¿En serio vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta?” AB Quintanilla

Si bien el comunicador intentó explicar el motivo de su cuestionamiento, el cantante le exigió que dejara de “faltarle al respeto” con preguntas sobre la persona que le quitó la vida a su hermana.

“Me vas a respetar. No me faltes al respeto. Es bien fácil mencionar a alguien que hizo un acto que afectó al mundo y mencionarlo aquí, en un bonito homenaje que estamos haciendo. Eso no se vale. Me encab…”, manifestó.

Tras el altercado, el también productor musical dio por terminada la conferencia y simplemente se retiró, no sin antes agradecer a todos por su asistencia: “Es la última pregunta, gracias por venir. Los amo mucho. Los quiero mucho, y necesitemos más paz y más inteligencia, cab.., es todo”, concluyó.

No te pierdas: Jennifer Lopez se reencuentra con Edward James, a 28 años de Selena; dice lo que aprendió al interpretarla

¿Qué dijo AB Quintanilla tras altercado con la prensa?

Hasta el momento, AB no ha comentado nada acerca de su encontronazo con la prensa y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para compartir parte de lo que fue su presentación en ‘Pa’l Norte’.

El artista compartió escenario con Ximena Sariñana, Matisse y Belanova, con quienes interpretó algunos de los sencillos más emblemáticos de su hermana como ‘Amor prohibido’ y ‘El chico del apartamento 512’, emocionando a todos los presentes.

¿Cuál fue la reacción de AB Quintanilla al saber que Yolanda Saldívar seguiría en prisión?

Yolanda Saldívar fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla. No obstante, a finales de marzo, tuvo la oportunidad de solicitar su libertad condicional, pues había mostrado un buen comportamiento a lo largo de los 30 años que ha estado en la cárcel.

La autoridad de Texas negó esta petición, por lo que Saldívar tendrá que esperar hasta 2030 para volver a solicitarla. Ante esto, AB Quintanilla, a través de Instagram, se dijo muy contento por la decisión de la autoridad, pues considera que Saldívar no debe salir prisión.

También respondió a las declaraciones hechas por un familiar de Yolanda, el cual acusaba a Selena de haber “propiciado” su propia muerte, y sostuvo que las “mentiras” nunca opacarán el gran legado de su hermana.

Mira: Así luce hoy Yolanda Saldívar, a quien le negaron la libertad condicional, a 30 años del asesinato de Selena