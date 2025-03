Jennifer Lopez se reencuentra con Edward James, a 28 años de Selena; dice lo que aprendió al interpretarla

Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores con un emocionante reencuentro con el actor Edward James Olmos, su “padre” en la icónica película Selena.

Después de 28 años de haber trabajado juntos, ambos compartirán créditos en la nueva comedia romántica Office romance, producida por Netflix.

La actriz anunció en sus redes sociales la incorporación del actor de 78 años al proyecto que prepara la cantante, pero lo más emocionante fue que posaron para las cámaras recreando una de las fotos promocionales de la biopic, Selena, pero 28 años después de la película.

Puedes ver: A punto de que Yolanda Saldivar pueda tener libertad condicional, su familia destapa secreto sobre Selena

En su reencuentro recrearon la foto como padre e hija / Instagram

“Desde Selena hasta ahora, este viaje ha dado un giro completo... Estamos encantados de dar la bienvenida al increíble Edward James Olmos a Office romance!”, escribió JLo en Instagram para dar el anuncio.

Recordemos que Edward James Olmos interpretó a Abraham Quintanilla en la biopic de Selena Quintanilla, mientras que JLo saltó a la fama en la misma película interpretando a la ‘Reina del Tex-Mex’.

Aún no se ha anunciado la fecha oficial de estreno de Office romance, pero la expectativa por ver a Jennifer Lopez y Edward James Olmos nuevamente juntos en la pantalla está creciendo.

Jennifer Lopez interpretó a Selena en la película biográfica de la cantante / IMDB

Jennifer Lopez recuerda la película de ‘Selena’ y su impacto en su carrera

Este 2025 es el 30 aniversario del fallecimiento de Selena Quintanilla, y Telemundo ha preparado un especial para conmemorar su legado, el cual será transmitido el 29 de marzo.

Durante una reciente entrevista, Jennifer Lopez recordó la importancia que tuvo Selena en su carrera y cómo interpretar a la ‘Reina del Tex-Mex’ la ayudó a entender la fama y a crecer profesionalmente.

“Ella era tan joven y manejó la fama y su talento con mucha gracia”, expresó JLo. “A través de ese rol, aprendí muchas cosas sobre la industria y sobre la vida misma”.

Mira: Los Dinos se reencuentran a tres décadas de la muerte de Selena Quintanilla

JLo agradece a Selena porque interpretarla le enseñó muchas cosas sobre la vida y su carrera / Instagram

JLo reflexionó sobre lo que le ayudó el interpretar a la cantante: “Ella realmente me enseñó cómo estar en entrevistas porque veo cómo manejarlo en la película”, y también Selena le enseñó a sortear las relaciones familiares: “Me mostró cómo navegar por la familia. Ella enseñó tantas cosas que necesito saber”, dijo.

También dijo que interpretar a Selena fue una de las experiencias “más lindas, impactantes de mi vida”, quien tenía 25 años en ese entonces, aceptando que no dimensionó lo que sería para ella profesionalmente: “Ni siquiera me di cuenta de lo bueno que sería ahora en retrospectiva, pero ella me enseñó mucho. También lo más importante: nunca sabemos qué pasará al día siguiente. Así que amas a las personas que amas porque nunca sabes cuándo se van a ir”, comentó.

La película Selena, dirigida por Gregory Nava, fue un punto de inflexión en la carrera de Jennifer Lopez, quien desde entonces se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la industria del entretenimiento.

Checa: Niegan libertad condicional a Yolanda Saldivar a 30 años del asesinato de Selena