A punto de que Yolanda Saldivar pueda tener libertad condicional, su familia destapa secreto sobre Selena

A pocos días de que se cumplan 30 años del asesinato de Selena Quintanilla a manos de Yolanda Saldívar, su familia ha generado indignación al hacer una polémica declaración en la que culpan a la cantante de su propia muerte. Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la expresidenta del club de fans de la fallecida cantante busca obtener la libertad condicional este 30 de marzo.

Familia de Yolanda Saldívar la defiende y revictimizan a Selena Quintanilla

En una entrevista con el New York Post, un familiar cercano de Yolanda Saldívar, cuya identidad no fue revelada, aseguró que Selena habría provocado su propia muerte al no manejar correctamente la situación con su exasistente. Según sus palabras, la cantante enfrentó el conflicto con Yolanda Saldívar de manera agresiva después de descubrir el desvío de fondos de su club de fans.

Se cumplirán 30 años del asesinato de Selena Quintanilla / Redes sociales

“Si Selena la hubiera enfrentado de otra manera, eso nunca habría ocurrido”, afirmó el familiar anónimo, eximiendo de responsabilidad a Yolanda y desatando una ola de indignación entre los seguidores de la Reina del Tex-Mex a casi 30 años de que terminó con su vida.

Yolanda Saldívar: Libertad condicional en proceso y el rechazo de la familia de Selena y sus fans

La declaración de la familia de Saldívar llega en un momento crucial, ya que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas está evaluando su caso. De acuerdo con el New York Post, la posibilidad de que la asesina de Selena obtenga su libertad no cuenta con impedimentos legales en su historial que bloqueen la audiencia programada para el 30 de marzo.

Yolanda Saldivar quedaría en libertad condicional el 30 de marzo / IG. @selenaqofficial

Sin embargo, la familia de Selena y sus seguidores han expresado su rechazo absoluto ante la posible liberación de Yolanda Saldívar. Argumentan que su crimen fue premeditado y que incluso, su liberación podría ponerla en peligro, ya que el odio acumulado hacia ella podría derivar en represalias por parte de fans de la cantante.

Las declaraciones del familiar de Saldívar han causado revuelo en redes sociales, donde los seguidores de Selena han condenado la revictimización de la cantante. Muchos consideran que se trata de un intento desesperado por limpiar la imagen de Saldívar y justificar su crimen, algo que ha sido ampliamente rechazado por el público.

Mientras tanto, el próximo 30 de marzo se decidirá el futuro de Yolanda Saldívar, en una audiencia que podría marcar un antes y un después en la historia del caso que conmocionó a la industria musical hace tres décadas.

