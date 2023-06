Novia de Carlos Parra rompe el silencio tras la muerte del cantante: “daría mi vida por tenerte otra vez”

Carlos Parra se dirigía a su hogar para participar en una celebración familiar en Sonora cuando desafortunadamente se accidentó

Como recientemente te contamos el joven cantante, Carlos Parra, vocalista de la banda regional llamada Los Parras falleció el pasado domingo 7 de mayo, luego de un desafortunado accidente automovilístico.

Y es que por medio de las redes oficiales de la agrupación se informó la lamentable noticia, se sabe el artista se dirigía a Sonora en compañía de su familia, esto con el fin de celebrar el cumpleaños de uno de sus hermanos.

El joven, de solo 26 años, no solo estaba comenzando su carrera musical, sino que hace poco se comprometió con su novia Lilian Griego, con quien mantuvo una relación de tres años.

Pese a que Lilian no había pronunciado palabra alguna, decidió romper el silencio y compartir unas palabras del adiós a para Carlos, a quien señaló de ser el amor de su vida:

“Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amararé por el resto de mis días mi neno hermoso”, indicó.

Aunado a eso comentó que el dolor que siente por su partida la tiene destrozada: “Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”.

Lillian señaló que Carlos Parra fue y seguirá siendo el amor de su vida / Instagram: @lilliangriego

Asimismo, mencionó que el famoso era una persona muy agradable que logró que su paso por la vida alegrara a los demás:

“Tenías un corazón enorme, mi bebe, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste, gracias por hacernos reír a todos con tu bailecito y tus ocurrencias, gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo más hermoso que me pasó en esta vida”, explicó.

Carlos Parra se comprometió luego de 3 años de relación el pasado 9 de febrero / Instagram: @lilliangriego

De igual manera, confesó que daría lo que fuera por estar con él nuevamente: “eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo nenito. Daría mi vida por tenerte otra vez. Descansa en paz mi niño bello. Vivirás eternamente en nuestros corazones Te amo mi amor, por siempre, tu nenita”.

Para finalizar agradeció a las personas que han mostrado su apoyo y las invito a continuar escuchando su música: “a todas las personas que amaban a mi Carlos gracias por sus mensajes y sus oraciones en estos momentos tan difíciles. Llévenlo siempre en su corazón, sigan escuchando su música y recordándolo como el hermoso hombre que era. Gracias por ser parte de nuestra historia de amor”.

Ante ello los internautas le dejaron mensajes de apoyo y es que parece ser que la parejita era muy querida en redes sociales:

“Te mando un fuerte abrazo”, “El amor más hermoso fue el de ustedes. Los amo demasiado. Gracias Lillian por hacer feliz a mi primo, te amo y lo llevaremos siempre en nuestros corazones”, “Chiquita hermosa, te abrazo fuerte. Fuiste dichosa y más que bendecida por haber coincidido con un hombre que se esmeró por conquistarte”, “El respirar nos está doliendo a millones de personas con esta situación, Dios te dé fortaleza”, “Que va a saber la gente de amor y dolor si no conocieron esta historia”, “Fueron la historia de amor que todos deseamos en nuestras vidas”, comentaron usuarios.

La feliz pareja solía compartir muchos momentos de su relación con sus seguidores por lo que se ganaron el cariño de los internautas / Instagram: @lilliangriego

Cabe resaltar que justo este 10 de mayo se realizaron los servicios funerarios del cantante, por lo que el 11 se celebrara una misa y el sepelio, esto último se encontrara abierto al público.

POR SI TE LO PERDISTE: Carlos Parra: Filtran video del accidente que le quitó la vida al famoso cantante de 26 años