Muere actor de teatro por una herida de bala, ¿asalto o algo intencional? Esto es todo lo que se sabe

El mundo del espectáculo sigue de luto. A tan solo unos días de haberse confirmado la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La academia’, se da a conocer el trágico asesinato de un querido actor. ¿De quién se trata?

Jarod Rhodes / Redes sociales

¿Qué actor de teatro murió durante un tiroteo?

Se trata de Jarod Rhodes, un actor infantil que se había convertido en toda una promesa en el mundo del teatro a la edad de 15 años. Su muerte fue confirmada por diversos medios de comunicación internacionales. El hecho ocurrió durante la tarde del pasado 27 de febrero.

De acuerdo con los informes preliminares, el artista falleció tras recibir un impacto de bala en su residencia en Illinois. Los servicios de emergencia lo encontraron en el garaje y, si bien intentaron hacer todo lo posible para mantenerlo con vida, al final sucumbió por la gravedad de su herida.

Durante la investigación, la policía entrevistó a “testigos que estaban presentes durante el incidente” y todos afirmaron que el siniestro no fue “intencional”, por lo que “hasta el momento no se están buscando sospechosos”.

Si bien las autoridades continúan en búsqueda de pistas que les permitan esclarecer el caso, todo parece indicar que fue un “accidente”. Para muchos, las declaraciones de la policía apuntan a que el joven se habría disparado. No obstante, no hay nada confirmado hasta el momento.

En tanto que sus fans han lamentado la noticia. A través de redes sociales, han manifestado su dolor y se han solidarizado con la familia ante su luto.

Jarod Rhodes / Redes sociales

¿Cómo despidieron a Jarod Rhodes?

Hasta el momento, los familiares de Jarod Rhodes no se han pronunciado ante lo ocurrido, por lo que no se sabe dónde o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que el Centro de Artes Creativas de San Luis lanzó unas emotivas palabras de despedida.

“Estamos profundamente entristecidos por el reciente fallecimiento de Jarod Rhodes. Jarod se unió a los Muny Kids en 2024 y actuó en ‘Los Miserables’, ‘La Sirenita’, ‘Come From Away’ de Disney y “Frozen” de Disney”, se lee.

Y agregaron que le harán un homenaje en los últimos meses: “Jarod será echado mucho de menos por su familia Muny, y honraremos su legado durante la próxima temporada de Muny mientras celebramos la alegría y la luz que trajo a nuestro escenario”.

¿Quién fue el actor Jarod Rhodes?

Jarod Rhodes fue un actor de origen estadounidense. Tenía 15 años al momento de su muerte. Desde niño, trabajó en diversas obras de teatro musical en la región de St. Louis, Illinois.

Trabajó en varias producciones de la compañía ‘The Muny’. Sus fans y allegados lo describían como una persona “maravillosa” y apasionada que tenía mucho futuro no solo en el teatro, sino también en la industria de la televisión.

