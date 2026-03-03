Joven actor anuncia que vive sus últimos días tras ser diagnosticado con cáncer terminal

A pocas horas de que Bruce Campbell, conocido por su personaje de Ash Williams en la serie “The evil Dead” anunciara que tiene cáncer, otro intérprete da estremecedora noticia.

El actor Finnian Garbutt, de 28 años, de la serie policiaca “Hope street” anunció que el cáncer de piel que enfrenta desde hace cuatro años se ha extendido de manera agresiva. Con una carta honesta y desgarradora, el intérprete explicó que se encuentra en la fase final de la enfermedad y que desea dedicar el tiempo que le queda a su familia y amigos.

Finnian Garbutt revela que su cáncer está en fase terminal / Instagram: @finnstagram20

¿Qué dijo Finnian Garbutt sobre su cáncer?

El actor de Hope Street, Finnian Garbutt, sorprendió a sus seguidores al publicar una carta en redes sociales donde reveló que su enfermedad ha avanzado rápidamente.

“Durante el último mes, más o menos, he tenido bastante dolor en la espalda y la cadera. Mi equipo de oncología me ingresó el otro día para observación y para realizar algunas exploraciones. Lamentablemente, los resultados han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”, escribió el 2 de marzo, tras explicar que durante el último mes había sufrido fuertes dolores.

Garbutt explicó que decidió hacerlo público porque le resultaba muy difícil comunicar la noticia de manera individual. También expresó su deseo de aprovechar el tiempo que le queda junto a su “increíble familia y amigos”.

En su mensaje, agradeció el apoyo recibido durante estos años y dejó abierta la puerta para reunirse con quienes deseen compartir un café o una charla. La publicación generó una ola de tristeza pero también mensajes de cariño por parte de colegas y seguidores. Actores como Bronagh Waugh y Anthony Boyle le enviaron palabras de apoyo y admiración.

¿Qué tipo de cáncer tiene Finnian Garbutt y cómo fue su historia con la enfermedad?

Garbutt fue diagnosticado a los 25 años con cáncer de piel en etapa 3. En 2022 se sometió a una cirugía de 12 horas en la que le extirparon 75 ganglios linfáticos como parte del tratamiento.

En agosto de 2024 recibió un nuevo y duro diagnóstico: melanoma en etapa 4, una forma avanzada y agresiva de cáncer de piel que ya se había extendido. A pesar de los tratamientos y la supervisión constante de su equipo oncológico, recientemente los médicos confirmaron que la enfermedad progresó con rapidez.

Lejos de rendirse, el actor aseguró que desde su diagnóstico logró cumplir importantes metas personales y profesionales: “Desde que me diagnosticaron hace 4 años, he logrado muchas de mis metas de vida: 30 episodios en una serie de televisión, ser el protagonista de una película (que debería estrenarse pronto), comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble, que nunca deja de hacerme sonreír”, escribió en Instagram.

¿Quién es Finnian Garbutt?

Finnian Garbutt es conocido principalmente por interpretar al oficial Ryan Power en la serie de BBC One “Hope Street”. Se formó en el Royal Welsh College of Music and Drama y ha participado en destacadas producciones teatrales.

Entre ellas “Romeo y Julieta” en el Lyric Theatre Belfast. También contó con una participación en la serie británica “Casuality”. Está casado con su pareja, Louise, a quien describe como su “mejor amiga”. Tienen una hija pequeña, que es su adoración.

