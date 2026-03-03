¿Luis Felipe Tovar tuvo roces con Ivonne Montero en El sótano? ¡El actor destapa la verdad!

En medio de los rumores que surgieron tras la puesta en escena de El sótano, Luis Felipe Tovar habló sobre su relación profesional con Ivonne Montero. El actor fue cuestionado sobre si existieron diferencias o tensiones durante la temporada de la obra, y respondió qué ocurrió tras bambalinas y cómo fue compartir escenario en este proyecto teatral.

Polémica en El sótano: Luis Felipe Tovar revela si tuvo problemas con Ivonne Montero. / Redes sociales

¿Qué pasó con Ivonne Montero en El sótano?

Ivonne Montero habló sobre su salida de la obra El sótano y explicó que su decisión estuvo relacionada con el trato que recibió durante los ocho meses que formó parte de la gira. La actriz señaló que el desgaste acumulado fue determinante para dar un paso al costado. “Me trataron muy mal y eso lo lamenté, por eso fue mi decisión final de irme. Ya eran ocho meses, yo estaba muy cansada emocionalmente, físicamente y energéticamente en muchos sentidos”, dio a conocer la actriz y cantante en entrevista con medios.

Montero detalló que el proceso también estuvo marcado por situaciones que iban más allá del escenario. Comentó que durante las funciones enfrentó fallas técnicas que debía resolver en plena escena, lo que incrementó la presión del trabajo diario.

A ello se sumaron circunstancias externas, como los problemas laborales que afectaron a su entonces pareja, Jonathan Vázquez. “Estaban habiendo muchas fallas técnicas que me tocaba a mí resolver en escena, mi relación con Jonathan en ese momento empezó a estar muy afectada por cuestiones laborales, a él lo despidieron en algún momento del trabajo por un chisme que se hizo, en el cual me estaban involucrando a mí y me parecía absurdo que esto sucediera”, señaló la actriz.

La cantante explicó que, aunque su intención era continuar en la producción, decidió priorizar su trayectoria y su desempeño profesional. “Dije ‘Gracias’ porque el respeto está por delante. (Que te digan) ‘Tu trabajo no funciona’ cuando estoy sosteniendo una obra yo, ocho meses dando gira, dándolo todo y con taquilla sold out… por una discusión ajena a mi trabajo y a mi calidad laboral me pisotean, entonces no se vale”, comentó al dejar claro que su salida respondió a una decisión personal tras lo ocurrido.

Ivonne Montero tuvo una polémica salida de la obra El sótano. / Redes sociales

¿Ivonne Montero y Luis Felipe Tovar se pelearon en El sótano?

Tras las declaraciones del productor Omar Suárez sobre presuntas conductas poco profesionales dentro de la puesta en escena de El sótano, Luis Felipe Tovar fue cuestionado sobre si existió algún conflicto con Ivonne Montero durante el tiempo que compartieron escenario.

“Yo habré estado con Ivonne aproximadamente seis meses, tuvimos una buena convivencia porque esta obra lo exige, solamente somos los personajes en escena y nos tenemos que entender a como de lugar. Ivonne encontró cosas que le acomodaron y cosas que no, la función siempre se daba. A veces estaba más cansada, como todos, el peso de la obra es fuerte para el personaje femenino” Luis Felipe Tovar

Tovar también aclaró que se ausentó del montaje por compromisos profesionales y que, cuando regresó, la actriz ya no formaba parte de la producción. “Yo me salí porque fui a trabajar a una telenovela y cuando regresé, ya no estaba. En ese lapso fue cuando sucedieron cuestiones en donde hubo roces con la producción y sucedieron cosas de las que yo tampoco puedo opinar, que pasaron con la misma compañía. Pero yo no estaba aquí, eso no me lo sé porque no lo viví”.

Sobre su relación laboral con el productor, añadió: “Yo he estado durante 15 meses trabajando con Omar Suárez y lo único que he encontrado es amabilidad, gentileza, respeto para mi trabajo, y me he sentido querido, protegido y consentido, lo digo sin ánimo de querer quedar bien, soy enemigo de los falsos halagos”.

Luis Felipe Tovar es parte de la obra El sótano. / Instagram: @luisfelipetovar

¿Cómo se siente Luis Felipe Tovar en El sótano?

Para Luis Felipe Tovar, volver al teatro con la obra El sótano representa un reencuentro con el espacio que considera esencial en su trayectoria. El actor compartió cómo vive esta experiencia desde el escenario, donde encuentra una conexión directa con el público y con el propio proceso creativo que implica cada función.

“Mi hábitat natural que es el escenario, es un lugar que cada vez que lo piso me emociona mucho porque aquí suceden cosas maravillosas que no había hecho antes en ningún otro espacio escénico porque lo que trabajamos aquí es el género de terror, se genera una serie de energías y de cosas que suceden, que la gente disfruta mucho y yo también”, expresó sobre lo que significa formar parte de este montaje.

En El sótano, Tovar explora un terreno distinto dentro de su carrera, al involucrarse en una propuesta enfocada en el terror, un género que, según sus palabras, provoca dinámicas particulares tanto en escena como en la audiencia. Para él, cada función se convierte en una experiencia compartida donde las sensaciones se construyen en tiempo real y donde el público juega un papel fundamental en lo que ocurre sobre las tablas.

