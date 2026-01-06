Luis Felipe Tovar revela cómo está Candela Márquez tras ruptura con Alejandro Sanz; esto dijo

El actor Luis Felipe Tovar reveló cómo se encuentra Candela Márquez luego de la presunta ruptura con el cantante español Alejandro Sanz, al compartir información derivada de su cercanía profesional y personal con la actriz. Sus declaraciones ofrecieron contexto sobre el momento que atraviesa la actriz en torno a su vida sentimental.

¿Candela Márquez y Alejandro Sanz habrían terminado por una presunta infidelidad? / Foto: Redes sociales

¿Alejandro Sanz y Candela Márquez terminaron su relación?

De acuerdo con el paparazzi español Jordi Martin, fuentes allegadas a Alejandro Sanz señalan que el romance entre el cantante y la actriz Candela Márquez presuntamente habría llegado a su fin. Según esta versión, la relación venía atravesando dificultades desde hace varios meses, principalmente por la distancia y los celos, factores que habrían generado tensiones constantes entre ambos, pese al cariño que existía.

El paparazzi aseguró que personas cercanas al intérprete le comentaron que la situación presuntamente habría terminado por desgastar la relación y que, tras un periodo complicado, la pareja habría tomado la decisión de separarse de manera definitiva.

Candela Márquez y Alejandro Sanz compartían su relación en redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Cómo está Candela Márquez tras su ruptura con Alejandro Sanz? Luis Felipe Tovar responde

Candela Márquez compartió recientemente en sus historias de Instagram una fotografía de ciervos, una publicación que llamó la atención de los usuarios en medio de los rumores sobre su situación sentimental. Casi al mismo tiempo, Alejandro Sanz escribió en su cuenta de X, antes Twitter, la frase “Yo no soy una perla, soy un océano”, fragmento de la canción La Perla, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia, lo que provocó que internautas interpretaran ambas publicaciones como un posible cruce de indirectas entre la actriz y el cantante.

Ante la conversación que se generó en redes sociales, el actor Luis Felipe Tovar, amigo cercano de Candela Márquez, habló sobre cómo la percibe actualmente. Al referirse a una imagen reciente de la actriz

“Yo la vi en una foto del Instagram, donde no se veía muy contenta, yo la conozco muy bien, ¿quién va a estar contento? Es un duelo. Una relación es de dos, se dan sus pedradas, se avientan sus cacayacas, siempre hay dolor de las dos partes, pero el tiempo todo lo cura y todo lo lima. Pobrecita de mi Candela, debe estar triste”, dijo el actor durante un encuentro con medios.

Tovar agregó que, dentro de un proceso de duelo, también es común que la persona prefiera guardar silencio y tomar distancia, incluso de sus amistades más cercanas. El actor señaló que este podría ser el motivo por el cual Candela Márquez no ha hecho declaraciones públicas, y mencionó que, al haber sido él quien habló del tema en México, quizá la actriz ha optado por no contarle nada por ahora.

Candela Márquez y Alejandro Sanz. / Foto: Redes sociales

¿Alejandro Sanz presuntamente le fue infiel a Candela Márquez?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Alejandro Sanz presuntamente habría sido infiel a Candela Márquez con la actriz Andrea Gara, con quien el cantante mantuvo un breve romance antes de iniciar su relación con la exintegrante de Las estrellas bailan en Hoy. Según lo expuesto por Ceriani, el contacto entre Sanz y Gara se habría retomado durante el verano, específicamente en los meses de agosto y septiembre, cuando ambos se reencontraron, lo que habría detonado el conflicto en la relación del intérprete con Candela.

En su canal de YouTube, Ceriani afirmó que esta situación habría sido determinante para la ruptura. “Le habría metido los cuernos a Candela Márquez con Andrea Gara. Esta es la bomba desde Los Ángeles, Estados Unidos, a Madrid, España. Por eso ella termina con Alejandro Sanz porque descubre un montón de cosas”, señaló el periodista, quien aseguró que la actriz habría confirmado indirectamente esta versión tras la difusión de la información.

Ceriani también relató que, después de hacer pública la presunta infidelidad, la actriz se comunicó con él por WhatsApp, situación que lo tomó por sorpresa. “Pensé: ‘Vendrá a reclamarme, a demandarme’. Pero Candela Márquez, cuando la saludo y le respondo ‘Hola, ¿cómo estás?’, su respuesta fue: ‘Ya tú sabes. Espero verte pronto en Miami’”, contó. A partir de ese intercambio, el periodista concluyó: “Candela Márquez casi me confirma que Alejandro Sanz le metió tremendos cuernos con Andrea Gara. No mentimos”.

