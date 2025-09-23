Alejandro Sanz y Candela Márquez planean boda tras superar una dura crisis amorosa ¿Cuándo se casarán?

Bien dicen que después de la tormenta viene la calma, y Alejandro Sanz y Candela Márquez lo han comprobado. Hace unos meses enfrentaron una dura crisis que puso en riesgo su relación, pero ahora, a punto de cumplir 1 año juntos, ya tienen planes serios a futuro: Una boda.

¿Cómo superaron la crisis en su noviazgo Alejandro Sanz y Candela Márquez?

Un amigo de Candela Márquez nos da todos los detalles: “Por poco y no llegan al año juntos. En mayo pasado casi se separan, incluso Candela lo dejó de seguir en Instagram. Tuvieron malentendidos porque les llegó a pesar la diferencia de edad. Se llevan 19 años. Sin embargo, días después platicaron y arreglaron las cosas. Dejaron pasar el enojo y se dieron cuenta de que no podían echar a la borda lo que construían y lucharon por salvar su relación”.

Con el arreglo llegó una nueva propuesta... “Lo sorprendente es que, aunque al principio de su noviazgo con Candela, Alejandro aseguró que no quería volver a contraer matrimonio tras 2 divorcios, ahora se siente tan pleno a su lado que ya desea llevar a otro nivel la relación. Ella se siente sumamente feliz. Está encantada”.

Mira:Alejandro Sanz lanza tremendo piropo a Shakira, ¿y su novia, Candela Márquez?

Candela Márquez y Alejandro Sanz / Redes sociales

Alejandro Sanz cambió de opinión y si quiere casarse con Candela Márquez

Nuestra fuente comentó que aún no hay fecha prevista para la boda de Alejandro Sanz y Candela Márquez: “Ahorita están muy concentrados en la gira mundial de Alejandro, pero conforme tengan tiempo ya irán definiendo los detalles: Si harán una ceremonia civil o un ritual, o si será en España o en Miami. Son muchas cosas que decidir, pero lo más importante es que desean dar este paso tan importante, y sobre todo que están convencidos de que son el uno para el otro y que quieren estar juntos”.

Hace unos días vimos a Candela de lo más entusiasmada en la primera fila del Auditorio Nacional, donde Sanz ofreció uno de los tantos conciertos de su gira por todo el país. El cantante no paraba de demostrarle desde el escenario lo sumamente enamorado que está.

“Este viaje a México les ha dado un segundo aire. Antes de vivir en Miami con Alejandro, ella radicaba en nuestro país. Y al sentirse nuevamente en casa y disfrutar con él de esta patria se la han pasado de maravilla”.

“Ellos nunca han sido de ocultar su amor, y en el concierto él no paraba de verla todo el tiempo. Incluso le dio una bandera para demostrarle que es ‘la dueña de su corazón’”.

Candela Márquez y Alejandro Sanz / Redes sociales

¿Cómo demostró Candela Márquez su amor a Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional?

“Además, antes del show, Candela Marquez le regaló un ramo de rosas rojas a Alejandro Sanz. Durante el espectáculo ella se veía muy emocionada y se acercaba al escenario a tomarle fotos. En los camerinos no se despegaban y Alejandro presumía a todos la gran mujer que tiene a su lado. Incluso ella ya hasta le ayuda con algunas ideas creativas del espectáculo”.

Toda la gente cercana al cantante se encuentra muy feliz. “Al final del show podías ver a Candela rodeada de los amigos de Alejandro. Todos la llenaron de palabras lindas. Y es que, al principio de la relación, como que estas personas tenían ciertas reservas sobre Candela, pero ahora la adoran. Saben que lo ama profundamente y que es la indicada para él”, concluyó.

Mira: Alejandro Sanz es acusado de “jugar” con una fan: “Se convirtió en una terrible pesadilla"; VIDEO

Alejandro Sanz y Candela Márquez estarían planeando casarse. / Instagram

¿Quién es Candela Márquez, la pareja de Alejandro Sanz?

Candela Márquez es originaria de Valencia, España.

Debutó en el medio artístico como modelo y actuó en las series La fuga y Aída.

En 2014 decidió probar suerte en el mercado mexicano y ha participado en telenovelas como: Muchacha italiana viene a casarse, Sin tu mirada y Fuego ardiente, entre otras.

En 2022 participó en el mini reality

Las estrellas bailan en Hoy. Actualmente forma parte de Velvet: El nuevo imperio, serie de Telemundo.

Mira: Candela Márquez deja de seguir a Alejandro Sanz en Instagram, ¿se acabó el amor?

Alejandro Sanz y Candela Márquez estarían planeando casarse. / Instagram

¿Cuáles han sido las relaciones más importantes de Alejandro Sanz?

1998 – Jaydy Michel

Ese año se casó con la modelo mexicana Jaydy Michel, con quien tuvo una hija. Sin embargo, durante su matrimonio, Alejandro tuvo un hijo fuera de la relación, lo que ocasionó fuertes problemas. Finalmente se divorciaron en 2005.

2012 – Raquel Perera

En 2012 contrajo matrimonio con Raquel Perera, quien había sido su asistente personal. Con ella tuvo dos hijos, pero en 2019 anunciaron su separación debido a múltiples diferencias irreconciliables.

2019 – Rachel Valdés

Tras su segundo divorcio, inició una relación con la artista plástica cubana Rachel Valdés. Estuvieron juntos hasta 2023, cuando confirmaron su ruptura.

Mira: Alejandro Sanz: Mientras Ivet Playà se defiende tras entrevista fallida, el cantante ya planea demandarla

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.