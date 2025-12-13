Paty Cantú confiesa por qué su vestido de novia fue verde: ¿Cuál es el secreto del traje de su boda?

Paty Cantú aclaró el motivo detrás del vestido verde que llamó la atención durante su boda con Christian Vázquez, luego de que las imágenes del enlace comenzaron a circular y generaran comentarios entre sus seguidores. La cantante explicó el significado de la elección, poniendo fin a las especulaciones y ofreciendo contexto sobre una decisión personal que se convirtió en tema de conversación más allá del festejo.

La celebración, que reunió a amigos y colegas del espectáculo, también dejó una polémica en el aire: en TVNotas te contamos que la pareja habría generado un pequeño conflicto con la diseñadora de vestuario, quien asegura que sus piezas nunca fueron devueltas y que, desde entonces, no ha recibido respuesta alguna.

La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez fue uno de los eventos más comentados en el espectáculo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez?

La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez se desarrolló bajo un manejo cuidadoso de la privacidad, una constante que la pareja ha mantenido desde su enlace civil. La cantante optó por no compartir imágenes oficiales del evento en sus redes sociales, decisión que reforzó el carácter reservado de la celebración y avivó el interés del público. Tal como señaló Martha Figueroa, esta discreción marcó cada momento del enlace, aunque algunas fotografías difundidas posteriormente permitieron conocer detalles clave de la ceremonia y la fiesta.

Uno de los elementos que más atención generó fue el vestuario de Paty Cantú, en particular el vestido verde que utilizó durante la celebración. El cambio de atuendo se dio en un momento avanzado de la noche, cuando tanto ella como Christian Vázquez aparecieron con looks coordinados en ese mismo tono, un detalle que quedó registrado en distintas imágenes. El color del vestido se convirtió en un punto central de conversación entre seguidores y medios, al tratarse de una elección poco común en bodas y que contrastó con la sobriedad general del evento.

La celebración tuvo lugar en Playa Patzcuarito, en Sayulita, Nayarit, y reunió a alrededor de 260 invitados, de acuerdo con información compartida por personas cercanas al evento. Entre los momentos más comentados estuvo el baile de los recién casados, que se desarrolló en un entorno marcado por luces y pirotecnia.

Boda Paty Cantú y Christian Vázquez, exclusiva TVNotas. / Foto: TVNotas

¿Por qué Paty Cantú usó un vestido verde en su boda?

Paty Cantú explicó el significado del vestido verde que usó en su boda durante un encuentro con medios, donde habló abiertamente sobre las decisiones personales y creativas que marcaron la celebración. La cantante señaló que su elección respondió a una postura clara frente a las expectativas tradicionales: “Me encanta darle la contra al status quo”, comentó, al explicar que tanto la fiesta como cada detalle surgieron del deseo de hacer algo auténtico, sin responder a modas ni imposiciones externas.

En ese mismo espacio, Paty Cantú compartió que la boda fue pensada como un momento íntimo para ella y Christian Vázquez, lejos de la obligación social. “Esta fue una fiesta que hicimos porque quisimos, sin necesidad de hacerla, para apapacharnos y crear una memoria nueva y real con nuestra familia y amigos”, dijo. También se refirió a la relación que mantiene con su ahora esposo, destacando el apoyo que ha recibido de él en distintos momentos de su vida personal y profesional, así como en el proceso de “ser yo, como artista, como mujer y como persona con defectos y virtudes”.

Sobre el vestido verde, la cantante detalló que se trató de una decisión cuidadosamente planeada junto al diseñador Benito Santos. “El vestido verde estuvimos Benito Santos y yo planeándolo un año entero, hablando de él, diseñándolo y lo amo”, expresó. Además, explicó que la elección de flores no tradicionales para el ramo siguió la misma lógica creativa, al buscar una composición que reflejara su personalidad. “Quise tomar flores no usuales para una novia… y crear esta composición que es una muestra de mi personalidad”, añadió.

La respuesta de la cantautora llega luego de que una fuente cercana a la marca Bernarda, creada por la diseñadora Paola Hinojos, reveló a TVNotas que la cantante Paty Cantú habría protagonizado un episodio poco habitual entre celebridades y creativos de moda.

De acuerdo con esta persona allegada, Cantú sería la primera figura pública que, en un aparente abuso de confianza, se quedó con varias piezas de vestuario y posteriormente dejó de responder a la diseñadora. Aunque la polémica ha crecido en redes, hasta el momento se mantiene en duda que el vestido de novia que usó en su reciente boda pertenezca o tenga relación con Hinojos o su marca.

Boda de Paty Cantú con Christian Vázquez. / Fotos: Redes sociales

¿Quién es Christian Vázquez, esposo de Paty Cantú?

Christian Vázquez es un actor mexicano nacido el 27 de octubre de 1986 en Guadalajara, Jalisco, cuya trayectoria se ha construido de manera gradual dentro de la industria del entretenimiento. Estudió artes escénicas en la Universidad de Guadalajara y, antes de consolidarse en la actuación, desempeñó distintos trabajos ajenos al medio artístico, entre ellos como mesero en un hotel. Sus primeros pasos frente a cámara se dieron a través de comerciales de televisión, experiencia que le permitió adquirir visibilidad y abrirse paso hacia proyectos de mayor alcance.

Con el tiempo, Vázquez logró integrarse a producciones cinematográficas y televisivas que le dieron continuidad a su carrera y lo posicionaron como un actor con capacidad para adaptarse a distintos géneros y formatos. Su nombre ha vuelto a colocarse en la conversación pública tras su reciente matrimonio con la cantante Paty Cantú, un acontecimiento que atrajo atención mediática. En su trayectoria destacan proyectos como:



Tlatelolco, verano del 68

3 idiotas

Mirreyes contra Godínez

La novia de América

Guerra de vecinos

Entre paredes

Las muertas

La caída

Rosario Tijeras

De brutas, nada.

