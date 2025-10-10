Paty Cantú se casa en secreto con Christian Vázquez, revela Martha Figueroa

La cantante y compositora mexicana Paty Cantú sorprendió a sus fans tras darse a conocer que se casó en secreto con el actor Christian Vázquez, con quien se comprometió hace un año.

La noticia fue revelada por la periodista Martha Figueroa durante la emisión del programa Así se hacen los chismes, donde compartió algunos detalles sobre la discreta ceremonia civil.

Paty Cantú y Christian Vásquez se comprometen / IG: @luisdelaluz @liliestradamx / @charritopadrote



¿Cómo fue la boda secreta de Paty Cantú y Christian Vázquez, según Martha Figueroa?

Según contó Martha Figueroa, la boda de Paty Cantú se realizó el pasado fin de semana, en una ceremonia privada que solo contó con la presencia de los familiares más cercanos y los testigos. “El fin de semana hubo una boda secreta, nadie supo. Me enteré y me da mucho gusto porque es una gran cantante y compositora. Se nos casó en secreto Paty Cantú con su novio Christian Vázquez, luego de que le pidiera matrimonio en el Auditorio”, comentó la periodista.

De acuerdo con Martha Figueroa, la pareja firmó el acta de matrimonio y posteriormente celebró de forma sencilla. “Solo fue la familia, los papás, los testigos, firmaron y se fueron a comer a Polanco, esa fue la celebración. Ya después harán una boda grandota, creo que en Jalisco, pero ya son marido y mujer”, señaló.

Martha Figueroa también mencionó que la discreción de los novios podría deberse al deseo de mantener su vida personal alejada de los reflectores: “No sé por qué no avisaron, quizá alguno de ellos no quería que se supiera, pero me enteré por una muy buena fuente y de verdad los felicito muchísimo”.

Paty Cantú y Christian Vázquez se comprometieron el pasado mes de octubre de 2024. / Instagram: @charritopadrote

¿Cuánto tiempo llevan juntos Paty Cantú y Christian Vázquez?

Paty Cantú y Christian Vázquez comenzaron su relación hace más de cuatro años, y el momento más emotivo de su historia ocurrió el 19 de octubre de 2024, cuando él le propuso matrimonio al finalizar el concierto con el que la cantante celebró sus 20 años de carrera en el Auditorio Nacional.

La propuesta sucedió durante la fiesta posterior al evento, rodeados de amigos y familiares. Christian se arrodilló frente a la artista, le entregó un ramo de rosas y el anillo de compromiso, mientras todos los presentes aplaudían. Paty, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta.

De hecho el pasado mes de febrero, El actor Christian Vázquez reveló a los medios que sería precisamente este año cuando se realizaría la boda.

Hasta el momento, se desconoce si la pareja, que inició su romance en 2021, planea realizar una boda más grande. Sin embargo, Martha Figueroa insinuó que la celebración podría llevarse a cabo en Jalisco.

¿Quién es Christián Vázquez, esposo de Paty Cantú?

Christian Vázquez es actor originario de Guadalajara, Jalisco, ha logrado destacar en el mundo del entretenimiento mexicano gracias a su talento, carisma y versatilidad. Con una trayectoria que abarca más de 40 producciones en cine, televisión y teatro, Vázquez se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la pantalla nacional.

Nacido el 27 de octubre de 1986, Christian estudió Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara. Su camino hacia la actuación no fue fácil: trabajó como mesero para costear sus estudios y comenzó su carrera en comerciales de televisión antes de dar el salto a proyectos más ambiciosos.

Entre sus trabajos más destacados en cine se encuentran “Cantinflas”, “Mirreyes contra Godínez”, “Te llevo conmigo” y “La caída”, esta última junto a Karla Souza. También participó en la producción hollywoodense “Elysium”, compartiendo créditos con Matt Damon. En televisión, ha brillado en series como “Rosario Tijeras”, “De brutas, nada” y “Guerra de vecinos”.

